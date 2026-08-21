विज्ञापन

'बंटवारा 1947' के बाद सनी देओल और आमिर खान के बीच है अनबन, राजकुमार संतोषी बताई पूरी सच्चाई

20 अगस्त को ‘बंटवारा 1947’ के निर्देशक राजकुमार संतोषी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें सभी धर्मों के धर्मगुरुओं को फिल्म देखने के बाद आमंत्रित किया गया.

Read Time: 3 mins
Share
'बंटवारा 1947' के बाद सनी देओल और आमिर खान के बीच है अनबन, राजकुमार संतोषी बताई पूरी सच्चाई
सनी देओल और आमिर खान के बीच अनबन की खबरों पर राजकुमार संतोषी ने दिया जवाब
NDTV

20 अगस्त को ‘बंटवारा 1947' के निर्देशक राजकुमार संतोषी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें सभी धर्मों के धर्मगुरुओं को फिल्म देखने के बाद आमंत्रित किया गया. धर्मगुरुओं ने फिल्म की जमकर तारीफ की. संतोषी ने बताया कि इन धर्मगुरुओं ने कहा कि वे आमतौर पर फिल्में नहीं देखते हैं, लेकिन उन्होंने ‘बंटवारा 1947' देखी. उनके मुताबिक, आज के समाज में इस फिल्म का बहुत महत्व है और नई पीढ़ी को यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए. धर्मगुरुओं ने सरकार से फिल्म को कर-मुक्त करने की अपील करने की बात भी कही.

दरअसल, ‘बंटवारा 1947' से उम्मीदें काफी ज्यादा थीं, लेकिन फिल्म का बॉक्स ऑफिस संग्रह उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है. फिल्म ने पिछले सात दिनों में करीब 33 करोड़ रुपये का शुद्ध कारोबार किया है. इसी बीच फिल्म को लेकर कई तरह की चर्चाएं भी सामने आ रही हैं.

आमिर-सनी के बीच अनबन की खबरों पर क्या बोले संतोषी?

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजकुमार संतोषी से उन खबरों को लेकर सवाल किया गया, जिनमें दावा किया जा रहा है कि ‘बंटवारा 1947' के नहीं चलने की वजह से आमिर खान और सनी देओल के बीच कुछ मनमुटाव हो गया है. इस पर निर्देशक ने इन खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया.

राजकुमार संतोषी ने कहा, “देखिए, यह तो बहुत ही झूठी बात है. गलत बात है.” उन्होंने साफ किया कि सनी देओल और आमिर खान के बीच किसी तरह की दूरी नहीं आई है. संतोषी के मुताबिक, दोनों आज भी “बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक-दूसरे के लिए आपसी सम्मान है.”

उन्होंने आगे कहा कि दोनों के बीच मनमुटाव की खबरें “झूठी बात” हैं और उन्हें नहीं पता कि यह अफवाह कहां से फैल रही है.

‘घातक 2' पर भी संतोषी ने दिया अपडेट

इसी बातचीत में राजकुमार संतोषी ने ‘घातक 2' को लेकर चल रही चर्चाओं पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने बताया कि फिल्म पर काम किया जा रहा है और इसी तरह के विषय पर कहानी तैयार की जा रही है. संतोषी ने कहा कि इसे अगले साल अक्टूबर-नवंबर में पेश किया जाएगा. उन्होंने बताया कि यह एक एक्शन यानी मारधाड़ से भरपूर फिल्म होगी.

ये भी पढ़ें: प्रेमिका से मिलने भारत से स्वीडन तक साइकिल चलाकर पहुंचा लड़का, अब इस अनोखी लव स्टोरी पर बनी डॉक्यूमेंट्री का न्यूयॉर्क में प्रीमियर

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Batwara 1947, Batwara 1947 Box Office Collection, Rajkumar Santoshi, Sunny Deol, Aamir Khan
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com