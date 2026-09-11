पंचायत के सचिव जी ने इंजीनियरिंग छोड़ बनाया एक्टिंग में करियर, जितेंद्र बोले-रामायण के ताड़का का रोल किया

पंचायत के सचिव जी के रोल से मशहूर हुए जितेंद्र कुमार ने अपने उस सफर को याद किया, जिसने उन्हें एक एक्टर बना दिया. 'पहला पहला' शो में गोपाल दत्त से बात करते हुए, 'पंचायत' के एक्टर ने स्कूल के दिनों में अपनी पहली परफॉर्मेंस को याद किया, जब उन्होंने ताड़का का रोल निभाया था. उन्होंने कहा कि उस समय, उन्होंने एक्टिंग में करियर बनाने के बारे में सोचा भी नहीं था. जितेंद्र ने याद करते हुए कहा, "मुझे लगता है कि मेरा पहला एक्टिंग अनुभव तब हुआ था जब मैंने स्कूल में रामायण के नाटक में ताड़का का रोल किया था. उस समय, ऐसा कोई विचार नहीं था कि यह कुछ ऐसा बन सकता है जिसे मैं प्रोफेशनली करूंगा. यह बस एक स्कूल परफॉर्मेंस थी."

आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे जितेंद्र

हालांकि, स्कूल खत्म होने के बाद, जितेंद्र ने बताया कि उनका ध्यान पूरी तरह से पढ़ाई पर चला गया. वह आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए कोटा चले गए और आखिरकार आईआईटी खड़गपुर में सीट हासिल कर ली. हालांकि, कैंपस की इस नई जिंदगी में अपनी चुनौतियां भी थीं. जितेंद्र ने माना कि उन्हें इस बात का बहुत एहसास रहता था कि उनके आस-पास के सभी लोग अच्छी इंग्लिश बोलते थे. जब मैं आईआईटी खड़गपुर गया, तो इंग्लिश मेरे लिए एक मुश्किल चीज थी. मुझे इसका एहसास रहता था क्योंकि अचानक आप ऐसे माहौल में होते हैं जहां हर कोई इंग्लिश बोल रहा होता है, और आपको लगता है कि आप पीछे रह गए हैं.

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आईआईटी में जाकर एक्टिंग की तरफ मुड़े

फिर उन्होंने थिएटर के बारे में जाना और कई कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया. यह पहली बार था जब उन्होंने एक्टिंग को एक संभावित करियर के तौर पर सोचा. वह कहते हैं, "आईआईटी में, मैंने थिएटर के बारे में लगभग अचानक ही जाना. मैंने कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना शुरू किया, और हर बार जब मैंने परफॉर्म किया, तो मुझे लगा कि इसमें कुछ ऐसा है जो मुझे सच में पसंद आया. शायद यह पहली बार था जब मैंने सोचना शुरू किया कि शायद एक्टिंग मेरे लिए कुछ हो सकती है."

मिर्जापुर द मूवी में नजर आ रहे जितेंद्र

वर्कफ्रंट की बात करें तो जितेंद्र हाल ही में पॉपुलर फ्रेंचाइजी 'मिर्जापुर' के फिल्म अडैप्टेशन में बबलू पंडित का रोल निभाते हुए दिखे थे. ध्यान देने वाली बात यह है कि जितेंद्र इस मशहूर वेब सीरीज का हिस्सा नहीं थे क्योंकि इससे पहले विक्रांत मेस्सी इस किरदार को निभा रहे थे.

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