‘द राजा साहब’ ने रिलीज से पहले जुटाया खजाना, जानिए अब तक की कमाई

पैन-इंडिया स्टार प्रभास की नई फिल्म ‘द राजा साहब’ 9 जनवरी को पांच भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. रिलीज से पहले ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा दी है.

‘द राजा साहब’ ने रिलीज से पहले जुटाया खजाना
नई दिल्ली:

पैन-इंडिया स्टार प्रभास की नई फिल्म ‘द राजा साहब' 9 जनवरी को पांच भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. रिलीज से पहले ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा दी है. एडवांस बुकिंग, ब्लॉक बुकिंग और गुरुवार के पेड प्रीव्यू शोज के साथ देशभर में फिल्म की कमाई का आंकड़ा 11.09 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है. ट्रेड का अनुमान है कि रात तक इसमें और इजाफा देखने को मिल सकता है. इस हफ्ते विजय थलपति की फिल्म ‘जन नायगन' के रिलीज न होने की वजह से ‘द राजा साहब' फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर अकेली बड़ी रिलीज बनी हुई है. ऐसे में इसका सीधा फायदा प्रभास की इस फिल्म को मिल सकता है.

ट्रेड एनालिस्ट गिरिश वानखेड़े का कहना है कि प्रभास के साथ ‘राजा साहब' की पोजिशनिंग इसे एक बड़ी फिल्म बनाने की क्षमता रखती है. अभी तक इसकी सबसे मजबूत पकड़ तेलुगु मार्केट और ओवरसीज में देखने को मिली है, जबकि हिंदी बेल्ट में सीमित पब्लिसिटी और कम ब्रांड रिकॉल के चलते चर्चा अपेक्षाकृत कम है. उनका मानना है कि नॉर्थ इंडिया में अगर लगातार और आक्रामक प्रमोशनल स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है तो फिल्म की पहुंच और फुटफॉल दोनों में तेजी आ सकती है. ‘सालार: पार्ट वन' के मामले में भी प्री-रिलीज बज सीमित था, लेकिन प्रभास ने उसे जबरदस्त बॉक्स ऑफिस रिटर्न में बदल दिया था—‘द राजा साहब' भी वही राह अपना सकती है.

अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो अब तक ‘द राजा साहब' विदेशों से करीब 9 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर चुकी है. प्रभास भारत के साथ-साथ ओवरसीज मार्केट में भी बड़ी पहचान रखते हैं, जिसका सबसे बड़ा श्रेय ‘बाहुबली' को जाता है. हालांकि यह भी सच्चाई है कि बाहुबली के बाद उनकी कोई भी फिल्म उस स्तर की ऐतिहासिक सफलता दोहरा नहीं पाई. ‘साहो' जैसी फिल्मों ने साउथ और ओवरसीज में बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन हिंदी बेल्ट में वह जादू नहीं चला पाईं जो बाहुबली ने दिखाया था.

हिंदी बाजार की बात करें तो हालिया ब्लॉकबस्टर ‘धुरंधर' की गूंज से दर्शक अभी पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं. ऐसे में ‘द राजा साहब' का हिंदी दर्शकों पर कितना असर पड़ेगा, यह देखना दिलचस्प होगा. हाल ही में मुंबई में ‘द राजा साहब' का म्यूजिक लॉन्च आयोजित किया गया, जिसमें फिल्म की अभिनेत्रियां और निर्माता मौजूद रहे. हिंदी दर्शकों को आकर्षित करने के लिए खास तौर पर वही गाना लॉन्च किया गया, जिससे उनकी सीधी पहचान जुड़ी है, मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म ‘डिस्को डांसर' का सुपरहिट गीत ‘कोई यहाँ अहा नाचे नाचे' का रीमिक्स वर्जन. अब देखना यह होगा कि ‘द राजा साहब' सिनेमाघरों में कितना राज कर पाती है और क्या यह फिल्म हिंदी दर्शकों के दिलों पर भी वैसा ही असर छोड़ पाएगी, जैसी मेकर्स को इससे उम्मीद है.

