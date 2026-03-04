विज्ञापन
WAR Update

100 करोड़ का सुल्तान! प्रभास फिर तोड़ेंगे ओपनिंग के सारे रिकॉर्ड, जानें क्या कहता है बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड

प्रभास के खाते में पहले से ही छह विशाल 100 करोड़ नेट ओपनर दर्ज हैं- बाहुबली 2: द कन्क्लूजन, साहो , आदिपुरुष, सालार: पार्ट 1 सीजफायर', 'कल्कि 2898 AD'' और 'द राजा साब'. इन फिल्मों के साथ उन्होंने बॉक्स ऑफिस स्टारडम की परिभाषा ही बदल दी है.

Read Time: 3 mins
Share
100 करोड़ का सुल्तान! प्रभास फिर तोड़ेंगे ओपनिंग के सारे रिकॉर्ड, जानें क्या कहता है बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड
बॉक्स ऑफिस किंग है साउथ एक्टर प्रभास

कल्पना कीजिए एक ऐसे सुपरस्टार की, जिसका केवल नाम ही पहले दिन सिनेमाघरों को खचाखच भर देता है और रिकॉर्ड्स को ऐसे चकनाचूर कर देता है, जैसे बाहुबली 2: द कन्क्लूजन की महाकाव्यात्मक लड़ाइयां. यही है निर्विवाद पैन-इंडिया सुपरस्टार प्रभास की ताकत, जिनकी फिल्में सिर्फ ओपन नहीं होतीं; वे धमाके के साथ शुरुआत करती हैं. उनके खाते में पहले से ही छह विशाल 100 करोड़ नेट ओपनर दर्ज हैं- बाहुबली 2: द कन्क्लूजन, साहो , आदिपुरुष, सालार: पार्ट 1 सीजफायर',  'कल्कि 2898 AD'' और 'द राजा साब'. इन फिल्मों के साथ उन्होंने बॉक्स ऑफिस स्टारडम की परिभाषा ही बदल दी है. अब उनकी आने वाली फिल्में इस ताज को और मजबूत करने का वादा करती हैं, जिनकी 100 करोड़ ओपनिंग लगभग तय मानी जा रही है और जो उनकी सुपरस्टारडम को साफ दर्शाती हैं.

भाषाओं और विदेशी बाज़ारों में फैले वफादार फैन बेस के साथ, उनकी फिल्में लगातार गड़गड़ाहट भरी शुरुआत दर्ज करती हैं. उनकी चार आगामी बड़ी फिल्में- फौजी , स्पिरिट,कल्कि 2898 AD- Part 2 और सालार 2 को भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पक्के मेगा ओपनर के रूप में देखा जा रहा है, जो दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह और वास्तविक दिलचस्पी पैदा कर रही हैं.

फौजी प्रभास और निर्देशक हनु राघवपुडी के बीच पहली साझेदारी है, फिर भी इसके आसपास का उत्साह उतना ही विशाल है. सोशल मीडिया टिप्पणियों और पोस्ट्स से भरा पड़ा है, जहाँ प्रभास के लुक रिवील का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है और फिल्म को लेकर उत्सुकता चरम पर है. स्पिरिट में प्रभास की जोड़ी निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा के साथ बनी है, और हर कोई इस शक्तिशाली सहयोग से क्या सामने आएगा, इसे देखने के लिए उत्साहित है. हिंदी और दक्षिण भारतीय बाज़ारों में मजबूत चर्चा के साथ, उम्मीद की जा रही है कि यह फिल्म 100 करोड़ रुपये की विशाल ओपनिंग दर्ज करेगी.

Kalki 2898 AD और Salaar: Part 1- Ceasefire दोनों ने जबरदस्त सफलता हासिल की और पहले दिन पूरे देश में भारी प्रतिक्रिया प्राप्त की. उनके सीक्वल्स ने भी जबरदस्त उत्साह पैदा किया है, जिससे 100 करोड़ (या उससे अधिक) की पहले दिन की ओपनिंग पूरी तरह संभव नजर आती है.
जैसे-जैसे ये आने वाली फिल्में 100 करोड़ की ओपनिंग के साथ बॉक्स ऑफिस पर धावा बोलेंगी, प्रभास भारतीय सिनेमा में ओपनिंग्स के बादशाह के रूप में अपना सिंहासन और मजबूत करेंगे, यह साबित करते हुए कि वह धरती पर सबसे महान अभिनेताओं में से एक हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Prabhas, Prabhas 100 Crore Opening, Prabhas Upcoming Movies, Prabhas Box Office Records, Prabhas New Film 2026
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com