11 मार्च को रिलीज हुई थी प्रभास के करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप, प्रेम कहानी के चक्कर में डूबा करोड़ों, साख पर भी लगा बट्टा

दक्षिण भारतीय सुपरस्टार प्रभास की फिल्मों का फैंस को हमेशा बेसब्री से इंतजार रहता है. बाहुबली और बाहुबली 2 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बाद उनकी लोकप्रियता देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैल गई थी. ऐसे में जब उनकी रोमांटिक फिल्म राधे श्याम की घोषणा हुई, तो फैंस को उम्मीद थी कि यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर धमाका करेगी. बड़े बजट, शानदार लोकेशन्स और दमदार स्टारकास्ट के बावजूद यह फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी. 11 मार्च 2022 को रिलीज हुई इस फिल्म ने मेकर्स को भारी नुकसान पहुंचाया और इसे प्रभास के करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्मों में गिना जाने लगा.

300 करोड़ का बजट, लेकिन कमाई रही फीकी

राधे श्याम का बजट करीब 300 करोड़ रुपये बताया गया था. फिल्म में प्रभास के साथ बॉलीवुड अभिनेत्री पूजा हेगड़े मुख्य भूमिका में नजर आई थीं. यूरोप की खूबसूरत लोकेशन्स पर शूट हुई इस फिल्म से मेकर्स को बड़ी उम्मीदें थीं. लेकिन रिलीज के बाद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा सकी. रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने दुनियाभर में करीब 177 करोड़ रुपये की ही कमाई की, जो इसके बजट के मुकाबले काफी कम थी. नतीजा यह हुआ कि फिल्म को भारी नुकसान झेलना पड़ा.

प्रेम कहानी पर दांव पड़ा भारी

इस फिल्म की कहानी एक पामिस्ट और उसकी प्रेम कहानी के इर्द-गिर्द घूमती है. प्रभास ने फिल्म में विक्रमादित्य नाम के मशहूर हस्तरेखा विशेषज्ञ का किरदार निभाया था, जबकि पूजा हेगड़े प्रेरणा के रोल में नजर आई थीं. फिल्म में ग्रैंड सेट, शानदार विजुअल्स और बड़े पैमाने पर प्रमोशन किया गया था, लेकिन कहानी दर्शकों को ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकी. समीक्षकों ने भी फिल्म की धीमी रफ्तार और कमजोर स्क्रिप्ट की आलोचना की थी. यही वजह रही कि बड़े बजट और बड़े स्टार के बावजूद यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई.