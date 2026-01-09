विज्ञापन

The Raja Saab Box Office Collection Day 1: प्रभास का चला जादू या रहा फीका मामला? द राजा साब की इतने करोड़ की ओपनिंग

The Raja Saab Box Office Collection Day 1: प्रभास की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'द राजा साब' आज यानी 9 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. यह हॉरर-कॉमेडी फिल्म मारुति के निर्देशन में बनी है.

Read Time: 2 mins
Share
The Raja Saab Box Office Collection Day 1: प्रभास का चला जादू या रहा फीका मामला? द राजा साब की इतने करोड़ की ओपनिंग
The Raja Saab Box Office Collection Day 1: प्रभास का चला जादू या रहा फीका मामला?
नई दिल्ली:

The Raja Saab Box Office Collection Day 1: प्रभास की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'द राजा साब' आज यानी 9 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. यह हॉरर-कॉमेडी फिल्म मारुति के निर्देशन में बनी है, जिसमें प्रभास के साथ मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल और संजय दत्त जैसे सितारे हैं. संक्रांति के मौके पर रिलीज हुई यह फिल्म दर्शकों के बीच उत्साह लेकर आई, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट्स मिली-जुली हैं. हालांकि 'द राजा साब' का पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफी बुरी हालत में नहीं है. 

ये भी पढ़ें: 2025 की शोले नहीं जीत पाई लोगों का दिल, धर्मेंद्र-अमिताभ बच्चन की फिल्म ने कमाए इतने रुपये

द राजा साब की कमाई

सैकनिल्क के अनुसार, पहले दिन भारत में सभी भाषाओं में करीब 36 करोड़ रुपये नेट कलेक्शन होने का अनुमान है. तेलुगु राज्यों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, जहां सुबह के शोज से ही थिएटर्स में अच्छी भीड़ दिखी. लेकिन हिंदी बेल्ट समेत अन्य क्षेत्रों में ओपनिंग कमजोर रही. हिंदी वर्जन की कमाई 5 करोड़ से कम रहने की संभावना है, जबकि कर्नाटक में कुछ बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला.

प्रभास की पिछली फिल्में

प्रभास की पिछली फिल्मों जैसे 'सालार' (90 करोड़) और 'काल्कि 2898 एडी' (95 करोड़) की तुलना में यह ओपनिंग कम है. फिल्म का बजट करीब 400 करोड़ बताया जा रहा है, इसलिए लंबे समय तक अच्छा चलना जरूरी है. दर्शकों की शुरुआती प्रतिक्रियाएं मिक्स्ड हैं – कुछ लोग प्रभास की कॉमेडी टाइमिंग और विजुअल इफेक्ट्स की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ को कहानी में कमजोरी लगी. फैमिली ऑडियंस का सपोर्ट फिल्म के लिए अहम होगा. संक्रांति का त्योहारी सीजन फिल्म को फायदा दे सकता है, लेकिन वीकेंड में अन्य रिलीज का असर भी पड़ेगा. कुल मिलाकर, 'द राजा साब' ने ठीक-ठाक शुरुआत की है, लेकिन प्रभास के स्टारडम को देखते हुए उम्मीदें इससे ज्यादा थीं. आगे के दिन बताएंगे कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाल दिखा पाती है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
The Raja Saab, The Raja Saab Box Office Collection Day 1, The Raja Saab Box Office Collection, The Raja Saab Opening, Prabhas
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com