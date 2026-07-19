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The Odyssey Early Box Office Trends: क्रिस्टोफर नोलन की एपिक फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर दहाड़, दूसरे दिन हुई इतनी कमाई

'द ओडिसी' इंडियन बॉक्स ऑफिस पर दूसरे दिन शानदार प्रदर्शन करने की राह पर है. यह ओपनिंग डे के मुकाबले 30-35 प्रतिशत की जबरदस्त बढ़त होगी.

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The Odyssey Early Box Office Trends: क्रिस्टोफर नोलन की एपिक फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर दहाड़, दूसरे दिन हुई इतनी कमाई
क्रिस्टोफर नोलन की एपिक फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर दहाड़
नई दिल्ली:

'द ओडिसी' इंडियन बॉक्स ऑफिस पर दूसरे दिन शानदार प्रदर्शन करने की राह पर है. क्रिस्टोफर नोलन की डायरेक्ट की हुई यह फिल्म शनिवार को 25 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर सकती है. यह ओपनिंग डे के मुकाबले 30-35 प्रतिशत की जबरदस्त बढ़त होगी. इसकी तुलना में 'ओपेनहाइमर' की कमाई में पहले शनिवार को 16 प्रतिशत की बढ़त हुई थी. यह बढ़त स्टैंडर्ड फॉर्मेट की वजह से हो रही है, क्योंकि IMAX और दूसरे PLF शुक्रवार को ही लगभग पूरी क्षमता पर चल रहे थे और आज उनमें 20 प्रतिशत से कम की मामूली बढ़त की उम्मीद है. इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड शो में लगभग 50 प्रतिशत की बढ़त हुई है, जो एक जबरदस्त उछाल है.

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फिल्म की दो दिनों की कुल कमाई लगभग 45 करोड़ रुपये / 4.70 मिलियन अमेरिकी डॉलर होगी, जिससे फिल्म वीकेंड में 70 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई करने की राह पर है. ज्यादा से ज्यादा, यह आंकड़ा 75 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है, अगर फिल्म रविवार को भी बढ़त बनाए रखती है. यह 'ओपेनहाइमर' की वीकेंड कमाई से 20 प्रतिशत से ज्यादा होगा. 'ओपेनहाइमर' का प्रदर्शन लंबे समय तक अच्छा रहा था और उसने कुल 159 करोड़ रुपये कमाए थे. 'द ओडिसी' का इस आंकड़े को पार करना लगभग तय है और शायद यह 200 करोड़ रुपये / 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब पहुंचे.

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'द ओडिसी' दुनिया भर में एक बड़ी हिट साबित हो रही है, जिसे क्रिटिक्स और दर्शकों दोनों से शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. नॉर्थ अमेरिका में वीकेंड के लिए पहले अनुमान 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि यह 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का लक्ष्य बना रही है. कई इंटरनेशनल मार्केट में भी इसी तरह के बेहतर अनुमान देखने को मिल रहे हैं. फिल्म ने दुनिया भर में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े की ओर मजबूती से कदम बढ़ा दिए हैं.  
 

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