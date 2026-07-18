राजेश खन्ना ने खुद बुलाई थी अपनी मौत, 'दिन भर रोते थे', आखिरी समय में कुछ ऐसा था हाल, कथित गर्लफ्रेंड का खुलासा

सिनेमा के सुपरस्टार राजेश खन्ना का निधन 18 जुलाई, 2012 को 69 साल की उम्र में हुआ था. राजेश खन्ना की 14वीं पुण्यतिथि पर हम उनके बारे में खास बाते बताने जा रहे हैं. उन्होंने डिंपल कपाड़िया से शादी की थी, दोनों की दो बेटियां हुईं. हालांकि शादी के कुछ समय बाद दोनों अलग रहने लगे. उनके आखिरी दिनों में उनकी कथित गर्लफ्रेंड, अनीता आडवाणी उनके साथ थी. उन्होंने बताया था कि दिग्गज अभिनेता के आखिरी दिन कैसे थे.

'वह एक साल में ही घुल गए'

एक पुराने इंटरव्यू में अनीता ने याद किया कि कैसे राजेश खन्ना की सेहत उनके जीवन के आखिरी साल में बिगड़ गई थी और दावा किया कि उन्होंने खुद को मौत के लिए भावनात्मक रूप से तैयार कर लिया था. अवंती फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए अनीता ने कहा था, "वह एक साल में ही घुल गए. मैं उन्हें उस हालत में नहीं देख सकती थी. वह दिन भर रोते रहते थे." जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि अभिनेता ने खुद अपनी मौत को बुलाया था, तो उन्होंने जवाब दिया, "उन्होंने इसे बुलाया, इसे खुद ही बुलाया."

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अनीता ने यह भी बताया कि जब भी राजेश खन्ना नकारात्मक बातें करते थे, तो वह अक्सर उनसे बहस करती थीं, क्योंकि वह नहीं चाहती थीं कि वह उम्मीद खो दें. उन्होंने दिवंगत एक्टर के मशहूर बंगले 'आशीर्वाद' के बारे में भी बात की और कहा कि इसे म्यूजियम के तौर पर सुरक्षित रखना उनका सपना था. उन्होंने कहा, "उनकी इच्छा थी कि घर को म्यूजियम में बदल दिया जाए."

प्रॉपर्टी से जुड़े उनके एक फैसले को याद करते हुए अनीता ने आगे कहा, "जब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तब उन्हें 150 करोड़ रुपये का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने इसे बेचने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा, 'मैं इसे म्यूजियम बनाना चाहता हूं'. वह चाहते थे कि वह म्यूजियम 100 साल तक चले." उनकी मौत के बाद बंगले को गिराए जाने के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, "जब घर गिराया गया, तो मैं भी उसके साथ ही मर गई."

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2013 में Rediff को दिए एक पुराने इंटरव्यू में अनीता ने एक्टर के आखिरी महीनों के बारे में भी बात की थी. उन्होंने बताया था कि उनकी मौत से लगभग एक साल पहले उनकी पत्नी डिंपल कपाड़िया और बेटियां ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना उनसे नियमित रूप से मिलने लगी थीं. "वे वहां कुछ घंटे बिताते थे. अगर मैं बाहर होती, तो वे मुझे फोन करके पूछते कि मैं कब वापस आऊंगी ताकि वे जा सकें. जब वे आते, तो मैं उनका ध्यान रखती थी. मैं उन्हें बताती थी कि उनका सामान कहां रखा है. डिंपल को तो यह भी पता नहीं होता था कि उनसे मिलने कौन-कौन घर आता है. मैं उसे बताती थी और हम दोस्तों की तरह थे. मुझे खुशी थी कि उनका परिवार उनसे मिलने आया था. उनके बीमार होने के कारण किसी एक व्यक्ति के लिए फैसला लेना मुश्किल था, इसलिए मैं उनसे भी सलाह लेती थी. मुझे बहुत डर लगता था क्योंकि उनकी सेहत बिगड़ रही थी. अंजू महेंद्रू (राजेश की एक्स-गर्लफ्रेंड) भी कभी-कभी उनके पास बैठती थीं. हमारी आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी."

उन्होंने राजेश खन्ना की बीमारी की गंभीरता को याद करते हुए कहा, डॉक्टरों ने हमें बताया था कि वह कभी भी जा सकते हैं. वह बहुत कमजोर हो गए थे.