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3500 करोड़ की फिल्म देने वाले डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन को लगता है ऐसी मूवी बनाने से डर, कहा- लोगों को समझ नहीं आई तो

होमर के महाकाव्य "द ओडिसी" को बड़े पर्दे पर लाने के बाद क्रिस्टोफर नोलन का कहना है कि एक जॉनर ऐसा है जिसे आजमाने की हिम्मत वे कभी नहीं करेंगे, वह है रोमांटिक कॉमेडी.

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3500 करोड़ की फिल्म देने वाले डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन को लगता है ऐसी मूवी बनाने से डर, कहा- लोगों को समझ नहीं आई तो
डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन को इस जॉनर की फिल्म बनाने से लगता है डर
नई दिल्ली:

होमर के महाकाव्य "द ओडिसी" को बड़े पर्दे पर लाने के बाद क्रिस्टोफर नोलन का कहना है कि एक जॉनर ऐसा है जिसे आजमाने की हिम्मत वे कभी नहीं करेंगे, वह है रोमांटिक कॉमेडी. क्रिस्टोफर नोलन ने कहा कि रोमांटिक कॉमेडी को डायरेक्ट करने में उन्हें बहुत डर लगेगा. 'द टुनाइट शो स्टारिंग जिमी फॉलन' में शामिल होने के दौरान ऑस्कर विजेता फिल्ममेकर ने माना कि उन्हें रोमांटिक कॉमेडी डायरेक्ट करने में बहुत डर लगेगा. भले ही उन्हें ऐसी फिल्में देखना पसंद हो.

नोलन ने क्यों कहा कि उन्हें 'बहुत डर' लगेगा

शो में फॉलन ने नोलन के रोमांटिक कॉमेडी डायरेक्ट करने के बारे में मजाक किया, लेकिन ऑस्कर विजेता फिल्ममेकर ने कहा कि यह लोगों की सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल होगा. नोलन ने कहा, "मुझे लगता है कि रोमांटिक कॉमेडी बनाना बहुत मुश्किल काम होगा. मुझे ऐसी फिल्में देखना पसंद है, लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग कॉमेडी डायरेक्ट करते हैं, जो लोग कॉमेडी करते हैं... मुझे लगता है कि लोगों को उस तरह से हंसाना दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है." उन्होंने आगे समझाया, "खासकर वे जो रिस्क लेते हैं. जब आप कोई फिल्म बनाते हैं... अगर मैं लोगों को कोई फिल्म दिखाऊं और शायद वे उसके कुछ हिस्सों पर कोई प्रतिक्रिया न दें, तो मैं सोचता हूं. 'अरे, वे इसे समझ नहीं पाए. कोई बात नहीं.' लेकिन कॉमेडी करते समय आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते." इसी वजह से, उन्होंने माना कि रोमांटिक कॉमेडी डायरेक्ट करने में उन्हें बहुत डर लगेगा.

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'द ओडिसी' के लिए नोलन का नजरिया
हालांकि रोमांटिक कॉमेडी उन्हें डराती है, लेकि "द ओडिसी" के लिए बड़े क्रिएटिव कदम उठाने से नोलन नहीं डरे. 'द रैप' के अनुसार, उन्होंने हजारों लोगों के साथ एक प्रोडक्शन को संभाला. छह देशों में 90 से ज्यादा दिनों तक शूटिंग की और 60-फुट के एनिमेट्रोनिक कठपुतली का इस्तेमाल किया. नोलन ने फॉलन को बताया, "फिल्म के बहुत सारे कैन थे," लेकिन भरोसा दिलाया कि "उन्होंने असल में उन्हें एक्सपोज नहीं किया." फुटेज समय पर सुरक्षित कर लिया गया. जब फैलन ने पूछा कि क्या वह नर्वस थे, तो नोलन ने कहा, "बहुत ज्यादा," जिस पर फैलन ने मजाक में कहा, "तुम कह रहे थे, 'दोस्त, मैं इसे दोबारा शूट नहीं कर सकता. हम एक गुफा में थे.'"

डेली बीस्ट के अनुसार, इस फिल्म को बनाने में लगभग $250 मिलियन का खर्च आया और इसे 91 दिनों में शूट किया गया. इसके लिए दो मिलियन फीट IMAX फिल्म का इस्तेमाल हुआ और शूटिंग स्कॉटलैंड के मोरे फर्थ कोस्ट जैसी जगहों पर की गई. फिल्म की मुश्किल शूटिंग के कारण कास्ट को सेट पर कई परेशानियों का सामना करना पड़ा. ओडिसियस का किरदार निभाने वाले मैट डेमन ने रेडियो एंडी के होस्ट एंडी कोहेन को बताया, "हममें से ज्यादातर लोग अधेड़ उम्र के हैं और हमें पीठ दर्द की समस्या हुई." उन्होंने यह भी बताया कि ग्रीक हीरो के तौर पर लंबे समय तक सैंडल पहनने से उनके पैरों में कई जगह कट लग गए थे.

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टेलीमैकस का किरदार निभाने वाले टॉम हॉलैंड ने कहा कि IMAX कैमरों के साथ यह उनका पहला अनुभव था. उन्हें पता नहीं था कि ये कैमरे एक बार में सिर्फ तीन मिनट तक ही चल सकते हैं, इसलिए उन्हें लगा कि खराब परफॉर्मेंस की वजह से नोलन उनके सीन काट रहे हैं. हॉलैंड ने फैंडैंगो से कहा, "मुझे लगा कि मैं बहुत बुरा काम कर रहा हूं."

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