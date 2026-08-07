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पाकिस्तानी फैंस पर चढ़ा रामायणम् का खुमार, VFX की हो रही तारीफ, बोले- रिलीज का है बेसब्री से इंतजार

फिल्ममेकर नितेश तिवारी की 'रामायण' ने सरहद पार भी लोगों का ध्यान खींचा है.  पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के पुराने रिएक्शन वीडियो फिर से ऑनलाइन सामने आए हैं, जिनमें वे फिल्म के ट्रेलर की तारीफ करते दिख रहे हैं.

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पाकिस्तानी फैंस पर चढ़ा रामायणम् का खुमार, VFX की हो रही तारीफ, बोले- रिलीज का है बेसब्री से इंतजार
पाकिस्तानी फैंस पर चढ़ा रामायणम् का खुमार
नई दिल्ली:

फिल्ममेकर नितेश तिवारी की 'रामायण' ने सरहद पार भी लोगों का ध्यान खींचा है.  पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के पुराने रिएक्शन वीडियो फिर से ऑनलाइन सामने आए हैं, जिनमें वे फिल्म के ट्रेलर की तारीफ करते दिख रहे हैं. शानदार विज़ुअल्स और भव्यता से लेकर रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी की एक्टिंग तक, इस पौराणिक महाकाव्य को लेकर पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स से पॉजिटिव रिएक्शंस आ रहे हैं. वे खास तौर पर इसके विज़ुअल इफेक्ट्स और बड़े भव्यता से प्रभावित हुए. उन्होंने फिल्म के कथित 4,000 करोड़ रुपये के बजट का समर्थन किया और इस प्रोजेक्ट में किए गए भारी निवेश की आलोचना पर सवाल उठाए.

ऐसा ही एक रिएक्शन पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल 'MZee Reactions' से आया, जहां क्रिएटर्स काफी प्रभावित दिखे. उन्होंने रावण, भगवान राम के रूप में रणबीर कपूर की एंट्री और जटायु के साथ क्लाइमेक्स की लड़ाई वाले सीन पर "वाह" कहकर अपनी प्रतिक्रिया दी. ट्रेलर खत्म होने के बाद तीनों क्रिएटर्स ने उन पलों पर चर्चा की जो उन्हें खास लगे. उन्होंने फिल्म के पैमाने, विज़ुअल्स और कुल मिलाकर प्रस्तुति की तारीफ की. यूट्यूबर्स ट्रेलर की डिटेलिंग से खास तौर पर प्रभावित हुए. कहानी पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें 'आदिपुरुष' के जरिए रामायण के बारे में पता चला था, लेकिन उन्हें लगा कि यह 'रामायण' कहीं ज्यादा डिटेल में दिखाई गई है. 'सोने की लंका' का चित्रण उन चीजों में से एक था, जिसने उनका ध्यान खींचा.


 
उन्होंने उस सीन की भी तारीफ की, जिसमें रावण अपने राज्य में चल रहा है और हजारों लोग उसके नीचे दिखाई दे रहे हैं. रावण के आक्रामक व्यक्तित्व और भगवान राम की शांत और संयमित उपस्थिति के बीच का अंतर भी उन्हें खास लगा. ट्रेलर को 'जबरदस्त' बताते हुए पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने कहा कि इसकी डिटेलिंग देखकर वे हैरान रह गए. उन्होंने फिल्म के VFX और राम की पहली झलक के बीच के अंतर पर भी ध्यान दिया. उन्होंने फिल्म 4,000 करोड़ रुपये के बजट को लेकर कहा, "मुझे ये चीज भी बड़ी अजीब लगती है कि कौन सा तुम्हारे जेब से पैसे लेकर बना रहे हैं? ये तो एक इंडस्ट्री है और उनका काम है मूवीमेकिंग. इन्वेस्टर्स होते हैं."

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एक और पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर, माविया उमर फारूकी ने भी इंस्टाग्राम पर ट्रेलर पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने माना कि वे इस प्रोजेक्ट के बड़े पैमाने और इसमें इस्तेमाल किए गए तकनीकी संसाधनों को देखकर हैरान थे. उन्होंने कहा, "एक पाकिस्तानी फैन के तौर पर मैं कहूंगा कि रामायण का ट्रेलर आ गया है, और भारत और बॉलीवुड को इतना पैसा कहां से मिल रहा है?"

माविया ने शुरुआत में फिल्म के बजट का ज़िक्र किया और शानदार दिखने वाले विज़ुअल इफेक्ट्स की तारीफ की. उन्होंने कहा, "जरा फिल्म के बजट के बारे में सोचिए. VFX बहुत महंगे हैं. उन्होंने VFX के लिए हॉलीवुड के लोगों को बुलाया है."यह मानते हुए कि फिल्म भारतीय इतिहास और हिंदू धार्मिक परंपरा पर आधारित है, माविया ने कहा कि ट्रेलर ने उन्हें एक दर्शक के तौर पर प्रभावित किया. उन्होंने आगे कहा, "एक पाकिस्तानी के तौर पर मैं कह रहा हूं, 'मैं ट्रेलर देखकर एक्साइटेड हो गया हूं'.

बता दें कि "नमित मल्होत्रा ​​द्वारा प्रोड्यूस और नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित, रामायण का पहला भाग दिवाली से दो दिन पहले, 6 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाला है. दूसरा भाग दिवाली 2027 के आसपास आने की उम्मीद है, हालांकि 'रामायण: पार्ट 2' की रिलीज की सही तारीख का अभी ऐलान  नहीं किया गया है. 

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फिल्म में रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश, भगवान राम, सीता और रावण की भूमिका में हैं. इस महाकाव्य के विज़ुअल इफेक्ट ने लोगों में उत्साह और बहस, दोनों ही पैदा किए हैं.  फिल्म में लक्ष्मण के  रोल में रवि दुबे, हनुमान के रूप में सनी देओल, शूर्पणखा के रूप में रकुल प्रीत सिंह और मंदोदरी के रूप में काजल अग्रवाल हैं.

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