एक्शन और कट के बीच खत्म हो जाती है पापा के नाम की शान, वरुण धवन ने दी नेपोटिज्म पर नहीं चेंज पर बात करने की सलाह

वरुण धवन इन दिनों अपनी फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के प्रमोशन में व्यस्त हैं. इस मूवी में उनके अपोजिट जाह्नवी कपूर हैं. फिल्म में सान्या मल्होत्रा भी अहम रोल में नजर आ रही हैं. वरुण धवन और जाह्नवी कपूर दोनों फिल्मी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं. तो जाहिर सी बात है उन से नेपोटिज्म पर सवाल होना भी लाजमी ही है. ऐसे ही एक सवाल के जवाब में वरूण धवन ने फिल्मी दुनिया की हकीकत बताई. साथ ही ये भी बताया कि किस तरह बॉलीवुड में बदलाव भी हो रहे हैं. जिन पर बात होना जरूरी है.

सिर्फ टैलेंट काम आता है

वरूण धवन के इंटरव्यू की ये झलक फिल्म फेयर ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की है. जिसमें वरुण धवन कहते सुने जा सकते हैं कि डायरेक्टर के एक्शन और कट के बीच सब कुछ खत्म हो जाता है. उनका इशारा पापा के नाम या बॉलीवुड फैमिली के नाम से था. उन्होंने कहा कि एक्शन और कट के बीच सिर्फ टैलेंट ही बात करता है. जो टैलेंटेड है वो दिख जाता है. उन्होंने अपनी फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में काम कर रहे आउटसाइडर्स एक्टर एक्ट्रेस के नाम भी लिए और कहा कि ये लोग अपने काम से अपनी पहचान बना रहे हैं.

बदलाव पर होनी चाहिए बात

वरूण धवन ने कहा कि जिन लोगों को इन सब मुद्दों पर शोर मचाना है वो शोर मचाते रहते हैं. लेकिन सच्चाई ये है कि बॉलीवुड में नए टैलेंट को भरपूर मौका मिलता है. उन्होंने अपनी फिल्म अक्टूबर को याद किया जिसमें उन्होंने बनीता संधु के साथ काम किया. उन्होंने बताया कि अपकमिंग मूवी अक्टूबर में भी वो एक नई हीरोइन के साथ नजर आने वाले हैं. वरूण धन ने कहा कि बॉलीवुड में इक्वेलिटी का भी ब्रिज बन रहा है. जिसकी कोई तारीफ नहीं करता. उन्होंने धर्मा प्रोडक्शन का भी नाम लिया. जिसने लक्ष्य जैसे एक्टर को लॉन्च किया. आपको बता दें कि सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी 2 अक्टूबर को रिलीज हो गई है. पहले ही दिन मूवी ने ठीक ठाक रिस्पॉन्स हासिल किया है.