The Family Man 3 Review: अगर जयदीप ना होते तो बुझ जाता 'द फैमिली मैन 3' का दीपक, जानें कैसी है मनोज बाजपेयी की सीरीज

The Family Man 3 Review: प्राइम वीडियो पर वेब सीरीज 'द फैमिली मैन 3' रिलीज हो गई है. मनोज बाजपेयी, जयदीप अहलावत और प्रियामणि की वेब सीरीज का पहला पार्ट 2019 में रिलीज हुआ था और दूसरा पार्ट 2021 में आया. इसके दोनों ही पार्ट खूब पसंद किए गए थे और इनके टोटल 19 एपिसोड थे. इसके दूसरे सीजन में समांथा रुथ प्रभु ने निगेटिव रोल निभाया था और इसकी जमकर तारीफ भी हुई थी. अब द फैमिली मैन सीजन 3 में भी जोरदार विलेन रखा गया है और यह विलेन जयदीप अहलावत है. आइए जानते हैं कैसी है वेब सीरीज और क्या हुआ हिट और क्या मिस?

'द फैमिली मैन सीजन 3' की कहानी

'द फैमिली मैन सीजन 3' की कहानी बहुत ही जाने पहचाने ढर्रे पर नजर आती है. जिस तरह टाइगर फ्रेंचाइजी में टाइगर यानी सलमान खान तीसरे पार्ट में आकर वॉन्टेड हो गए थे. जिस तरह स्पाइडरमैन फिल्म सीरीज में स्पाइडरमैन मोस्ट वॉन्टेड हो जाता है. उसी तरह द फैमिली मैन सीजन 3 में आकर श्रीकांत तिवारी यानी मनोज बाजपेयी वॉन्टेड हो जाता है. उस पर ये गाज कैसे गिरती है, ये तो आप सीरीज देखकर ही समझ पाएंगे. लेकिन उनकी मुसीबतों को बढ़ाने का काम रुकमा यानी जयदीप अहलावत करता है.

इस बार कहानी नागालैंड के कोहिमा में सेट की गई है और पूर्वोत्तर को अच्छे से पिरोया गया है. लेकिन कहानी में खिंचाव ज्यादा. फैमिली मैन की फैमिली बोर करती है. फिर जिस तरह से सात एपिसोड में सीरीज को खत्म किया गया है, उसे देखने के बाद ऐसा ही लगता है कि दर्शकों के साथ धोखा हुआ है. राज ऐंड डीके को कहानी पर थोड़ी तसल्लीबख्श तरीके से काम करना चाहिए था. अगर चौथे सीजन के लिए कहानी को ऐसा खत्म करना था तो यह बहुत ही बहचकाना हरकत है.

'द फैमिली मैन सीजन 3' में एक्टिंग

'द फैमिली मैन सीजन 3' में मनोज बाजपेयी ने हमेशा की तरह अच्छा काम किया है. बाकी कैरेक्टर भी अच्छे से पसीना बहाते हैं. लेकिन जयदीप अहलावत आते हैं और पूरी सीरीज अपने नाम कर जाते हैं. रुकमा का जो किरदार उन्होंने निभाया है, वो बहुत ही कमाल है. यह किरदार याद रहेगा, लेकिन डायरेक्टर की नाइंसाफी भी याद रहेगी कि चौथे सीजन के लिए इस सीजन में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया.

'द फैमिली मैन सीजन 3' कहां है हिट?

'द फैमिली मैन सीजन 3' की कहानी को पूर्वोत्तर में सेट किया गया है. बहुत ही मजेदार लगता है. श्रीकांत तिवारी का अंदाज दिल जीतने वाला है. फिर शुरू में कहानी जैसे करवट लेती है वो भी मजेदार है. लेकिन जयदीप अहलावत ही इस सीजन के असली दीपक हैं, जिसकी लौ से पूरी सीरीज रौशन रहती है.

'द फैमिली मैन सीजन 3' कहां हुई मिस?

'द फैमिली मैन सीजन 3' को देखने पर ऐसा लगता है कि प्राइम वीडियो ने पाताल लोक के साथ ही द फैमिली मैन के सीन भी शूट कर लिए थे क्योंकि वो सीरीज भी पूर्वोत्तर में सेट थी. उसमें भी जयदीप अहलावत थे. फिर माहौल काफी कुछ उसके जैसा ही लगता है. फिर सीरीज को जिस तरह से खत्म किया गया है, वो यह दिखाता है कि डायरेक्टर चाहते थे कि चौथे सीजन के लिए मसाला रख लिया जाए. यहीं वो चूक कर बैठे. कहानी काफी स्वाभाविक लगती है, नयेपन का अभाव है. परिवार की कहानी खींची हुई लगती है.

'द फैमिली मैन सीजन 3' वर्डिक्ट

'द फैमिली मैन सीजन 3' में मनोज बाजपेयी का काम मजेदार है. जयदीप अहलावत बेजोड़ हैं और पूरी सीरीज अपने कंधे पर लेकर चलते हैं. लेकिन कमजोर कहानी और खराब अंत इस सीरीज का मजा खराब कर देते हैं. बाकी अगर आप फैमिली मैन के फैन हैं तो देख सकते हैं. जयदीप अहलावत के फैन हैं तो इसे देख सकते हैं. वर्ना इससे बहुत ज्यादा निराशा हाथ लगने वाली है.

रेटिंग: 2.5/5 स्टार

ओटीटी: प्राइम वीडियो

डायरेक्टर: राड ऐंड डीके, सुमन कुमार और तुषार सेठ

कलाकार: मनोज बाजपेयी, जयदीप अहलावत, निमरत कौर, प्रियामणि, शारिब हाशमी, अश्लेषा ठाकुर, वेदांत सिन्हा, श्रेया धनवंतरी, हरमन सिंघा, वेदांत सिन्हा, दर्शन कुमार, सीमा बिस्वास, गुल पनाग, दलीप ताहिल, जुगल हंसराज, विपिन शर्मा, आदित्य श्रीवास्तव, संदीप किशन और पालिन कबक