इस एक्टर के परिवार में 46 की उम्र के बाद मर जाते थे पुरुष, 47 में हुई मौत, हेमा मालिनी से करना चाहते थे शादी

हिंदी सिनेमा की खूबसूरत एक्ट्रेस सुलक्षणा पंडित का बीती 6 नवंबर को निधन हुआ था. सुलक्षणा ने 70 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से दम तोड़ दिया था. एक्ट्रेस के निधन से पूरा परिवार टूट चुका हैं. वह दिग्गज म्यूजिक कंपोजर ललित पंडित की सगी बहन थीं. सुलक्षणा ने कई हिट फिल्मों में काम किया, जिसमें उलझन, अपनापन, फांसी और खानदान शामिल हैं. फिल्मों में काम करने के दौरान उनका दिल एक्टर संजीव कुमार पर आ गया था. वह एक्टर को दिलों जान से प्यार करती थीं और उनसे शादी कर अपना घर बसाना चाहती थी. सुलक्षणा ताउम्र अविवाहित रहीं. चलिए जानते हैं, आखिर क्यों नहीं हो पाई थी सुलक्षणा की संजीव कुमार से शादी?



शादी ना होने की दो वजह

सुलक्षणा की संजीव कुमार से शादी ना होने की दो वजह थी. पहला यह सुलक्षणा तो संजीव कुमार से प्यार करती थीं, लेकिन एक्टर का दिल हेमा मालिनी के लिए धड़कता था. संजीव ने हेमा मालिनी को शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन ड्रीम गर्ल तो धर्मेंद्र से प्यार करती थीं. इधर, हेमा मालिनी ने संजीव का और संजीव ने सुलक्षणा का शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया. सुलक्षणा, संजीव को मंदिर ले गई थीं और उनसे सिंदूर से अपनी मांग भरने को कह दिया था, लेकिन एक्टर ने ऐसा करने से मना कर दिया. संजीव का सुलक्षणा से शादी ना करने का दूसरा कारण भी जान लेते हैं. एक्टर रजा मुराद ने सुलक्षणा की मौत पर बताया कि संजीव कुमार के घर में किसी भी पुरुष की आयु 50 वर्ष से ज्यादा नहीं थी.



शादी ना करने की दूसरी वजह

हेमा के शादी का प्रस्ताव ठुकराने के बाद संजीव उदासी और तनाव भरी जिंदगी जीने लगे थे और यही कारण था कि वह 47 साल की उम्र में चल बसे थे. उन्हें अपनी मौत का आभास हो गया था. इसलिए संजीव ने सुलक्षणा से इसलिए भी शादी नहीं की थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से किसी जिंदगी की बर्बाद हो, लेकिन सुलक्षणा का प्यार सच्चा था. संजीव की मौत से वह ऐसे टूटी कि उबर नहीं पाईं. वह सदमे में जा चुकी थीं और जब कुछ दिनों बाद उनकी मां का देहांत हुआ था, तो उनके जीने की इच्छा बिल्कुल खत्म हो गई थी.

6 नवंबर का अजीब इत्तेफाक

संजीव के प्यार में दीवानी सुलक्षणा ने कभी भी शादी नहीं रचाई. शॉकिंग बात तो यह है कि संजीव और सुलक्षणा दोनों का निधन 6 नवंबर की तारीख को हुआ. आपको बता दें, संजीव के दादा शिवलाल जरीवाला, पिता जेठालाल जरीवाला, भाई किशोर जरीवाला और छोटे भाई निकुल जरीवाला सब की मौत 50 की उम्र से पहले हुई थी और सभी की मौत हार्ट अटैक से हुई थी. संजीव कुमार को भी हार्ट अटैक आया था.



