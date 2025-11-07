संजीव कुमार को शादी के लिए मंदिर ले गई थीं सुलक्षणा पंडित, बोलीं- मेरी मांग भर दो, शोले एक्टर की मौत से टूटीं

हिंदी सिनेमा की खूबसूरत एक्ट्रेस सुलक्षणा पंडित का बीती 6 नवंबर को 71 साल की उम्र में मुंबई के नानावती अस्पताल में कार्डियक अरेस्ट के चलते निधन हो गया. सुलक्षणा के निधन की पुष्टि उनके भाई और दिग्गज म्यूजिक कंपोजर ललित पंडित ने की. आज 7 नवंबर को एक्ट्रेस का मुंबई में अंतिम संस्कार होगा. फिल्म इंडस्ट्री में सुलक्षणा और संजीव कुमार के प्यार के खूब चर्चे थे. दोनों ने साथ में साल 1975 में फिल्म उलझन में काम किया था. बीती 6 नवंबर को संजीव कुमार की पुण्यतिथि और इसी तारीख को एक्ट्रेस का भी निधन हुआ. दोनों स्टार का जन्म भी एक ही महीने जुलाई में हुआ था. सुलक्षणा ने संजीव कुमार के ठुकराने के बाद कभी भी शादी नहीं की.

सुलक्षणा पंडित का एकतरफा प्यार

कम उम्र में संजीव कुमार की मौत से सुलक्षणा को बड़ा सदमा पहुंचा था और इसी के चलते वह सिनेमा से दूर हो गई थीं. फिल्म अंगूर से सुलक्षणा और संजीव के अफेयर के चर्चे होने लगे थे, लेकिन संजीव कुमार की बायोग्राफी में लेखक हनीफ झावेरी ने लिखा है कि सुलक्षणा और संजीव के बीच कोई रिश्ता नहीं था. लेखक ने सुलक्षणा की ओर से इसे एकतरफा प्यार करार दिया था. संजीव कुमार ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से प्यार करते थे और उन्हें शादी के लिए प्रपोज भी किया था, लेकिन एक्टर को रिजेक्शन मिला.

संजीव की मौत से लगा सदमा

इधर, सुलक्षणा एक्टर संजीव कुमार के प्यार पूरी तरह से पागल थीं और उनसे शादी रचाना चाहती थीं, लेकिन संजीव का दिल हेमा के लिए धड़कता था. सुलक्षणा शादी करने के लिए संजीव कुमार को मंदिर लेकर गई थी और कहा सिंदूर से अपनी मांग भरने को कहा था, लेकिन संजीव कुमार ने मना कर दिया. क्योंकि संजीव जानते थे कि उनकी जिंदगी अब ज्यादा नहीं बची है और वह शादी करके किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते थे. वहीं, 47 साल की उम्र में 1985 में संजीव कुमार ने दम तोड़ दिया और इसी के साथ सुलक्षणा भी टूट गईं.

मां के निधन से भी टूटीं एक्ट्रेस

कुछ ही दिनों बाद एक्ट्रेस की मां भी गुजर गई. ऐसे में सुलक्षणा की जीने की इच्छा और भी ज्यादा कमजोर होने लगी. एक्ट्रेस ने संजीव कुमार और उनकी मां के निधन पर कहा था, 'दोनों के जाने का मुझपर बहुत प्रभाव पड़ा था, मेरी हेल्थ बिगड़ गई थी, मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी और लंबे समय तक सदमे में रही'. बता दें, साल 2006 में उनकी बहन विजयता पंडित और जीजा आदेश श्रीवास्तव उनका ख्याल करने के लिए अपने घर ले गए थे. सुलक्षणा की फिल्मों में संकोच (1976), हेरा फेरी, अपनापन, खानदान, वक्त की दीवार शामिल हैं.