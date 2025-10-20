Thamma vs Ek Deewane Ki Deewaniyat Adavance Booking: हॉरर कॉमेडी या लव स्टोरी कौन सी फिल्म निकल रही आगे

Thamma vs Ek Deewane Ki Deewaniyat adavance booking: दिवाली पर दर्शकों को लुभाने के लिए दो हिंदी फिल्में आपस में भिड़ेंगी. एक तरफ आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की हॉरर कॉमेडी थामा है, तो दूसरी तरफ हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की एक दीवाने की दीवानियत. अच्छी बुकिंग से दोनों फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत करने में मदद मिलेगी क्योंकि इनका सिनेमाघरों में प्रीमियर 21 अक्टूबर को एक बड़े त्यौहार के दौरान हो रहा है. प्री-सेल से अब तक की कुल कमाई के आंकड़े सामने आ गए हैं.

थामा वर्सेज एक दीवाने की दीवानियत एडवांस बुकिंग कलेक्शन

अपने पहले दिन थामा ने 90,000 से ज्यादा टिकट बेचे और 3 करोड़ रुपये कमा लिए. रिलीज से एक दिन पहले, इसकी प्री-सेल कुल कमाई इस साल रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म केसरी: चैप्टर 2 (1.84 करोड़ रुपये) से भी ज्यादा हो गई है. हालांकि थामा पॉपुलर मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स (MHCU) का हिस्सा है, जिसमें स्त्री 2, स्त्री और मुंज्या जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में भी शामिल हैं, फिर भी एडवांस बुकिंग प्लानिंग के मुताबिक नहीं हो रही है. एडवांस बुकिंग के मामले में थामा के जाट (2.59 करोड़ रुपये), सन ऑफ सरदार 2 (2.77 करोड़ रुपये), सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी (2.86 करोड़ रुपये) और जॉली एलएलबी 3 (3.23 करोड़ रुपये) से बेहतर परफॉर्म करने की उम्मीद है.

इस बीच एडवांस बुकिंग के मामले में, एक दीवाने की दीवानियत भी बेहद स्लो स्पीड से चल रही है. अब तक इस ए-रेटेड लव फिल्म के 32,792 टिकट बिक चुके हैं, जिससे लगभग 1.8 लाख रुपये की कमाई हुई है. बॉक्स ऑफिस पर असर डालने के लिए, EDKD प्रमोशन की कमी के चलते ज्यादातर माउथ पब्लिसिटी और स्पॉट बुकिंग पर डिपेंड रहेगी.

थामा में आधी रात को पेड प्रीव्यू होंगे

सेट समय से एक दिन पहले शुरू होने वाले पेड प्रीव्यू के साथ, थामा बॉक्स ऑफिस पर ईडीकेडी को पीछे छोड़ने के लिए तैयार हैं. 20 अक्टूबर को रिलीज से कुछ घंटे पहले, मेकर्स ने आधी रात को कुछ शो रखे हैं.