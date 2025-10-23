विज्ञापन

थामा 50 करोड़ के पार तो दीवानियत का भी रहा बॉक्स ऑफिस पर जलवा, दो दिनों में बजट की कमाई पार

Ek Deewane Ki Deewaniyat Box Office Collection Day 2: 21 अक्टूबर को दीवाली के मौके पर रिलीज हुई आयुष्मान खुराना की थामा और हर्षवर्धन राणे की एक दीवाने की दीवानियत को सिनेमाघरों में खूब प्यार मिल रहा है.

Read Time: 2 mins
Share
थामा 50 करोड़ के पार तो दीवानियत का भी रहा बॉक्स ऑफिस पर जलवा, दो दिनों में बजट की कमाई पार
एक दीवाने की दीवानियत ने उड़ाई थामा की नींद
नई दिल्ली:

Ek Deewane Ki Deewaniyat Box Office Collection Day 2: बॉक्स ऑफिस पर दीवाली के मौके पर दो फिल्में रिलीज हुईं, जिसमें से एक का बजट था 145 करोड़ तो दूसरे 30 करोड़ के बजट में बनी है. दोनों ही फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी ओपनिंग मिली. लेकिन अगर बजट देखा जाए तो 30 करोड़ी फिल्म 145 करोड़ की फिल्म पर भारी पड़ती दिख रही है. दरअसल, 145 करोड़ की फिल्म आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दिकी की है. जबकि 30 करोड़ की फिल्म एक दीवाने की दीवानियत है, जिसमें हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा लीड रोल में नजर आ रहे हैं.

एक दीवाने की दीवानियत बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 | Ek Deewane Ki Deewaniyat Box Office

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, पहले दिन, एक दीवाने की दीवानियत ने 9 करोड़ की ओपनिंग की थी. जबकि वर्ल्डवाइड आंकड़ा 10.7 करोड़ तक पहुंचा था. इसके बाद दूसरे दिन इस फिल्म का कलेक्शन 7.5 करोड़ भारत में पहुंचा. इसके चलते भारत में फिल्म का कलेक्शन 16.5 करोड़ रहा है. जबकि वर्ल्डवाइड कमाई 18 से 20 करोड़ की हुई है. वहीं बजट 30 करोड़ होने के कारण एक दीवाने की दीवानियत हिट होने से कुछ ही दूरी पर है.

50 करोड़ पार हुई थामा

थामा की बात करें तो 145 करोड़ के बजट में बनीं थामा ने पहले दिन 23.75 करोड़ की कमाई की थी. जबकि तेलुगू में 25 लाख का कलेक्शन फिल्म ने किया था. वहीं दूसरे दिन आंकड़ा 18 करोड़ पर पहुंचा. जबकि तेलुगू में कमाई केवल 1 लाख की हुई है. इसके बाद दो दिनों का भारत में कलेक्शन 42.1 करोड़ तक पहुंचा. जबकि ग्रॉस कलेक्शन 50.1 करोड़ का हुआ है. वहीं वर्ल्डवाइड आंकड़ा 60 करोड़ पार हो गया है, जिसके चलते बजट की कमाई से थामा अभी भी 70 करोड़ पीछे है.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ek Deewane Ki Deewaniyat, Deewaniyat Vs Thamma, Thamma Box Office, Ek Deewane Ki Deewaniyat Box Office
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com