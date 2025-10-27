विज्ञापन

Thamma Box Office Collection: 6 दिन में भेड़िया से आगे निकला थामा, जल्द होगा 100 करोड़ पार

Thamma Box Office Collection: आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म थामा बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है.

Read Time: 3 mins
Share
Thamma Box Office Collection: 6 दिन में भेड़िया से आगे निकला थामा, जल्द होगा 100 करोड़ पार
Thamma Box Office Collection Day 6
Social Media
नई दिल्ली:

Thamma Box Office Collection Day 6: दिनेश विजान की मैडॉक फिल्म्स ने आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे कलाकारों के साथ अपनी पॉपुलर हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स को एक्सपैंड करते हुए थामा बनाई. वैम्पायर एलिमेंट्स, कॉमेडी और फीलिंग्स का मिक्स करने वाली यह फिल्म अपने छठे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर स्पीड बनाए रखने में कामयाब रही है. ट्रेड ट्रैकिंग साइट Sacnilk के मुताबिक थामा बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है. छठे दिन यानी रिलीज के बाद पहले रविवार(26 अक्टूबर) को फिल्म ने ₹13 करोड़ कमाए, जिससे इसकी कुल कमाई ₹91.70 करोड़ हो गई.

मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का हिस्सा, इस फिल्म ने दिवाली पर अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन हफ्ते के दिनों में थोड़ी गिरावट आई थी. लेकिन अब वीकएंड में इसकी कमाई में अच्छी सुधार हो रहा है. दर्शकों के नंबर्स की बात करें तो रविवार को हिंदी में फिल्म की कुल दर्शक 23.19 प्रतिशत रहे.

सुपरनैचुरल थीम पर बेस्ड इस फिल्म ने अपने पांचवें दिन बॉक्स ऑफिस पर शानदार बढ़त हासिल की और ₹13.1 करोड़ की कमाई की. यह पिछले दिन की तुलना में 31 प्रतिशत की बढ़त दिखाता है, जब फिल्म ने ₹10 करोड़ कमाए थे. कमाई में यह उछाल दर्शकों की बढ़ती दिलचस्पी को दिखाता है, जो दिखाता है कि जैसे-जैसे फिल्म सिनेमाघरों में अपनी पकड़ बनाए हुए है, यह स्पीड पकड़ रही है.

शनिवार (25 अक्टूबर) को 'थामा' ने वरुण धवन की मैडॉक हॉरर-कॉमेडी 'भेड़िया' के लाइफटाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया, जिसने ₹68.99 करोड़ की कमाई की थी. इससे पहले फिल्म ने वरुण धवन और जान्हवी कपूर की 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की डोमेस्टिक कलेक्शन को पहले ही पीछे छोड़ दिया था, जिसने ₹60.35 करोड़ की कमाई की थी.

यह फिल्म विदेशों में भी अच्छा परफॉर्म कर रही है. 'थामा' ने पांच दिनों में दुनिया भर में कमाई के मामले में ₹100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है.

थामा के बारे में सब कुछ

आदित्य सरपोतदार के डायरेक्शन में बनी थामा में रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी पिशाचों के किरदार में हैं, जबकि आयुष्मान एक जर्नलिस्ट के किरदार में हैं जो उनके बीच खूनी संघर्ष में फंस जाता है. इस फिल्म में वरुण धवन समेत एमएचसीयू के दूसरे कलाकारों ने कई मजेदार कैमियो किए. 

स्त्री (2018), भेड़िया (2022), मुंज्या और स्त्री 2 (दोनों 2024) के बाद, थामा मैडॉक की हॉरर-कॉमेडी दुनिया की पांचवीं किस्त है. दिनेश विजान और अमर कौशिक की प्रोड्यूस इस फिल्म को एक खूनी प्रेम कहानी बताया गया है. यह 21 अक्टूबर को रिलीज हुई थी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Thamma, Box Office Collection, Horror Comedy, Ayushmann Khurrana, Dinesh Vijan, Thamma Box Office, Thamma Collection, Thamma Box Office Report
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com