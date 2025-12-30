विज्ञापन

Dhurandhar Box Office Collection: धुरंधर ने 25 दिन में कमाए 1081 करोड़, शाहरुख खान की पठान को लगाया ठिकाने

Dhurandhar Box Office Collection: दुनियाभर में धुरंधऱ की धूम. रणवीर सिंह की फिल्म देश ही नहीं विदेश में भी 25 दिन बाद तक कमाई रही है.

Dhurandhar Box Office Collection
नई दिल्ली:

5 दिसंबर को रिलीज के बाद अपने चौथे सोमवार को, रणवीर सिंह-स्टारर धुरंधर का डोमेस्टिक कलेक्शन का आकंड़ा आखिरकार पहली बार ₹15 करोड़ पर डे से नीचे गिर गया. इस जबरदस्त रफ्तार की वजह से फिल्म भारत में ₹700 करोड़ नेट और दुनिया भर में ₹1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है, जो एक नया रिकॉर्ड है. धुरंधर ने अपने चौथे वीकेंड भारत में ₹60 करोड़ से ज्यादा के कलेक्शन के साथ क्लोजिंग की. सोमवार 29 दिसंबर को इसने इसमें ₹10 करोड़ से ज्यादा नेट कमाए, जिससे सिनेमाघरों में 25 दिनों के बाद इसका डोमेस्टिक कलेक्शन ₹701.25 करोड़ नेट (₹841.6 करोड़ ग्रॉस) हो गया. धुरंधर अब डोमेस्टिक कलेक्शन में ₹700 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई है. चार साउथ फिल्में - बाहुबली 2, RRR, KGF चैप्टर 2, और पुष्पा 2 - भी यह आंकड़ा पार कर चुकी हैं.

विदेशों में भी रही धुरंधर की धूम

इंटरनेशनल लेवल पर क्रिसमस की छुट्टियों के चलते धुरंधर ने विदेशों में $26.5 मिलियन से ज्यादा की कमाई की है. इसकी कमाई तीसरे हफ्ते में आखिरकार $1 मिलियन पर डे से नीचे गिर गई. धुरंधर अब दुनिया भर में ₹1081 करोड़ ग्रॉस पर पहुंच गई है, जो ₹1100 करोड़ के आंकड़े के करीब पहुंच रही है.

सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों की लिस्ट में धुरंधर

वीकएंड में धुरंधर ने कल्कि 2898 AD और पठान को पीछे छोड़कर अब तक की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है. अब यह छठें नंबर पर पहुंचने की उम्मीद कर रही है जो शाहरुख खान की जवान को पीछे छोड़ेगी, जिसने 2023 में ₹1160 करोड़ कमाए थे. इसकी रफ्तार को देखते हुए, इसे शुक्रवार या शनिवार तक ऐसा कर लेना चाहिए.

पाकिस्तान के ल्यारी में घुसा भारत का 'धुरंधर'

धुरंधर में रणवीर ने हमजा का किरदार निभाया है, जो कराची के गैंग और आतंकी नेटवर्क में घुसपैठ करने वाला एक भारतीय एजेंट है. आदित्य धर के डायरेक्श में बनी इस स्पाई थ्रिलर में अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और आर माधवन भी लीड किरदारों में नजर आए हैं. अब धुरंधर पार्ट 2 मार्च 2026 में रिलीज होगी.

