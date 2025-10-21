Thamma Box Office Collection Day 1: पहले ही दिन थामा ने छोड़ा सैयारा को पीछे, की इतने करोड़ की ओपनिंग

विज्ञापन

नई दिल्ली:

Thamma Box Office Collection Day 1: मैडॉक फिल्म्स ने दीवाली के मौके पर फैंस को 'थामा' के रूप में एक शानदार तोहफा दिया. यह हॉरर-कॉमेडी फिल्म, जिसमें आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य भूमिकाओं में हैं, 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. फिल्म से लोगों को काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि 'थामा' के ट्रेलर को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला था. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 'थामा' अपने पहले दिन शानदार ओपनिंग करेगी. मेकर्स का यह अनुमान अब सच होता दिखाई दे रहा है. क्योंकि इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन सैयारा की रिकॉर्ड तोड़ डाला है. 

सैकनिल्क के ताजा अपडेट के अनुसार, 'थामा' ने शाम 8 बजे तक 22.5 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. अनुमान है कि दिन के अंत तक यह 25 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लेगी. यह अहान पांडे की फिल्म सैयारा की ओपनिंग से ज्यादा है, क्योंकि सैयारा ने अपने पहले दिन 21 करोड़ रुपये की कमाई की थी. 'थामा' की थिएटर ऑक्यूपेंसी की बात करें तो सुबह के शो में 13.92% दर्शक आए. दोपहर के शो में दर्शकों की संख्या बढ़ी और ऑक्यूपेंसी 21.22% रही. वहीं, शाम के शो में यह आंकड़ा 19.98% रहा. 'थामा' मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की पांचवीं फिल्म है, जिसमें पहले 'स्त्री', 'भेड़िया' और 'मुंज्या' जैसी फिल्में शामिल हैं. यह फिल्म वैम्पायर की कहानी को नए अंदाज में पेश करती है. 

कहानी आयुष्मान खुराना के इर्द-गिर्द है, जो अचानक वैम्पायर बन जाता है और रश्मिका मंदाना से प्यार कर बैठता है. लेकिन उनकी प्रेम कहानी में कई चुनौतियां आती हैं. निर्माता दिनेश विजन और अमर कौशिक की इस फिल्म को 'खूनी प्रेम कहानी' के रूप में पेश किया गया है. आयुष्मान ने एएनआई से कहा, "मेरा किरदार न 'स्त्री' है, न 'भेड़िया', न ही 'मुंज्या'. यह 'थामा' या 'बेताल' है, जो बिल्कुल अलग है. यह फिल्म मैडॉक के हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स को आगे ले जाएगी और पूरे परिवार के लिए मनोरंजक है."

