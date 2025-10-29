'थामा' ने भारत में कमाए 103 करोड़ रुपये, फिल्म के एक्टर की पांचवीं फिल्म 100 करोड़ के पार

बॉलीवुड स्टार आयुष्मान खुराना की पहली बड़ी दिवाली रिलीज ‘थामा' ने 100 करोड़ क्लब में एंट्री ले ली है. थामा मैडॉक के हॉरर कॉमे़डी यूनिवर्स का हिस्सा है और इसका स्त्री, भेड़िया और मुंज्या कनेक्शन भी है. फिल्म खून पीने वाले बेतालों को लेकर है. इसका निर्देशन आदित्य सरपोतदार ने किया है. फिल्म में आयुष्मान खुराना के साथ लीड रोल में रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी है जबकि फिल्म में वरुण धवन का भेड़िये के तौर पर कैमियो है. लेकिन थामा के 100 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल होते ही आयुष्मान ने अपने अनोखे और हटके सिनेमा के जरिए अब तक पांच 100 करोड़ी हिट फिल्में दी है. थामा का बजट लगभग 140 करोड़ रुपये बताया जा रहा है.

‘थामा' ने भारत में 103.50 करोड़ रुपये (नेट बॉक्स ऑफिस) की कमाई की है, जबकि उनकी बाकी सुपरहिट 100 करोड़ी फिल्मों में ‘ड्रीम गर्ल' (142.26 करोड़), ‘ड्रीम गर्ल 2' (104.90 करोड़), ‘बधाई हो' (137.61 करोड़) और ‘बाला' (116.81 करोड़) शामिल हैं. इस सफलता के साथ, आयुष्मान ने एक नया इतिहास रच दिया है वह ऐसे युवा अभिनेता बन गए हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा सफल फ्रेंचाइजी शुरू की हैं. उन्होंने हिंदी सिनेमा में ‘ड्रीम गर्ल', ‘बधाई हो', ‘शुभ मंगल सावधान', ‘थामा' और ‘अंधाधुन' जैसी फ़्रेंचाइज की नींव रखी है, जिनमें से कई के सीक्वल का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है.

आयुष्मान ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, 'किसी एक्टर के लिए व्यावसायिक सफलता बहुत बड़ा मानदंड होती है. मेरी तरह के सिनेमा के साथ इस सफलता का स्वाद चखना बेहद खास एहसास है, क्योंकि मुझे हमेशा से नया और यूनिक कंटेंट पसंद है. बतौर दर्शक भी मैं ऐसे ही सिनेमा से सबसे ज्यादा जुड़ पाता हूं. लोगों को इस तरह के सिनेमा को अपनाते, सराहते और दूसरों को सुझाते देखना एक अभिनेता के लिए वाकई अद्भुत अनुभव है. मुझे खुशी है कि मेरी कई फिल्में सफल फ्रेंचाइजी बन चुकी हैं. मैं दर्शकों के इस प्यार और आशीर्वाद के लिए दिल से आभारी हूं.'