विज्ञापन

Tere Ishk Mein Box Office: धनुष की तेरे इश्क में बनीं 2025 की सबसे बड़ी हिट! 7 दिन में कमाई 100 करोड़ पार

Tere Ishk Mein box office collection Day 7: रणवीर सिंह की मचअवेटेड धुरंधर से पहले धनुष और कृति सेनन की तेरे इश्क में ने 100 करोड़ के क्लब में एंट्री कर ली है. 

Read Time: 2 mins
Share
Tere Ishk Mein Box Office: धनुष की तेरे इश्क में बनीं 2025 की सबसे बड़ी हिट! 7 दिन में कमाई 100 करोड़ पार
Tere Ishk Mein Box Office: तेरे इश्क में कलेक्शन
नई दिल्ली:

Tere Ishk Mein box office collection Day 7: 5 दिसंबर को बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की मचअवेटेड फिल्म धुरंधर रिलीज हो गई है, जिसे लेकर पिछले दिनों काफी कॉन्ट्रोवर्सी हुई. फिल्म के गाने और ट्रेलर लोगों के बीच चर्चा में रहे. हालांकि इस फिल्म से पहले सिनेमाघरों में रिलीज हुई धनुष और कृति सेनन की तेरे इश्क में को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है. जहां फिल्म की कमाई वर्ल्डवाइड 7 दिनों में 100 करोड़ पार हो गई है तो वहीं तेरे इश्क में धनुष की 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है, जिसके चलते फिल्म चर्चा में हैं. 

तेरे इश्क में का 7 दिनों का कलेक्शन

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, सातवें दिन 5.7 करोड़ की कमाई भारत में तेरे इश्क में ने हासिल की है, जिसके बाद भारत में फिल्म का आंकड़ा 83.55 करोड़ हो गया है. वहीं वर्ल्डवाइड कमाई 108 करोड़ पहुंचा है. जबकि पिछले 6 दिनों की कमाई देखें तो पहले दिन 16 करोड़, दूसरे दिन 17 करोड़, तीसरे दिन 19 करोड़, चौथे दिन 8.75 करोड़, पांचवे दिन 10.25 करोड़, छठे दिन 6.85 करोड़ की कमाई फिल्म ने की है. 

2025 में धनुष की रिलीज हुई फिल्में

धनुष की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट की बात करें तो इस साल अबतक धनुष की 3 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं, जिसमें से तेरे इश्क में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है. जबकि इससे पहले आई कुबेरा ने 120 करोड़ के बजट में 115 करोड़ की कमाई की थी. वहीं इडली कढाई का लाइफटाइम कलेक्शन 71.32 करोड़ का कलेक्शन अपने नाम किया था. इसके चलते तेरे इश्क में ने पहले 7 दिनों में यह आंकड़ा पार कर लिया है. जबकि आने वाले दिनों में कमाई बढ़ने के आसार हैं. 

गौरतलब है कि धनुष की तेरे इश्क में दूसरी हिंदी फिल्म है. जबकि इससे पहले वह रांझणा फिल्म से दर्शकों का प्यार बटोर चुके हैं. वहीं तेरे इश्क में भी उनकी वही इमेज दर्शकों को पसंद आ रही है. हालांकि मेकर्स ने इस फिल्म को रांझणा का सीक्वल नहीं बताया है. लेकिन सोशल मीडिया पर फैंस को खूब प्यार मिल रहा है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Tere Ishk Mein, Tere Ishk Mein Box Office, Tere Ishk Mein News, Tere Ishk Mein Box Office Collection
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com