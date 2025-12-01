विज्ञापन

हिंदी सीरियल का लॉजिक फ्री सीन वायरल, पंखे में फंसा दुपट्टा, 2 मिनट तक जूझती रही एक्ट्रेस- इंटरनेट पर बना मजाक

Hindi Serial Memes: हिंदी टीवी सीरियल का एक कमाल का वीडियो सामने आया है. इसे देखकर आप भी सिर पकड़ लेंगे और सोचेंगे कि मेकर्स ने कोई लॉडिक क्यों नहीं लगाया.

Read Time: 3 mins
Share
हिंदी सीरियल का लॉजिक फ्री सीन वायरल, पंखे में फंसा दुपट्टा, 2 मिनट तक जूझती रही एक्ट्रेस- इंटरनेट पर बना मजाक
Hindi Serial Memes: हिंदी सीरियल के इस वीडियो को देख पकड़ लेंगे सिर
  • हिंदी सीरियल 'स्वर्ण घर' का है ये सीन
  • संगीता घोष है एक्ट्रेस
  • 2022 में आया था स्वर्ण घर
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

हिंदी टीवी सीरियल्स का ड्रामा कभी खत्म नहीं होता, और जब कोई ओवर-द-टॉप सीन वायरल हो जाता है, तो इंटरनेट बस उस पर टूट पड़ता है. एक्स यानी कि ट्विटर पर यूजर एक ऐसा ही मजेदार वीडियो शेयर खूब देखा जा रहा है. इसे कैप्शन दिया गया है कि क्योंकि कोई और ये पोस्ट नहीं कर रहा है इसलिए... यानी जब किसी ने ये सीन पोस्ट नहीं किया तो मैं ही कर देता हूं वाली सोच के साथ एक यूजर ने एक टीवी सीरियल का वीडियो पोस्ट किया है. वीडियो बमुश्किल दो मिनट का है. लेकिन इसे देखकर आप जरूर यही कहेंगे कि कोई सेंस है इस सीन का.  

किस सीरियल का है ये सीन?

ये सीन हिंदी सीरियल 'स्वर्ण घर' का है. इस सीन में देखा जा सकता है कि टीवी एक्ट्रेस संगीता घोष का दुपट्टा पंखे में पंस जाता है और उसका दम घुटने लगता है और एक्टर अजीत लाम्बा उन्हें बचाने की कोशिस करते हैं. ये सीन उस समय भी खूब वायरल हुआ था जब ये सीरियल आया था, और आज भी यदा-कदा ये सीन सोशल मीडिया पर खूब वायरल होने लगता है. ये सीरियल 2022 में आया था.

ड्रामा, स्लो मोशन और जीरो लॉजिक

वायरल वीडियो किसी मेडिकल ड्रामा या पारिवारिक सीरियल का है. एक युवती डॉक्टर के गेटअप में अस्पताल के कॉरिडोर में खड़ी है. तभी उसका दुपट्टा फैन में फंस जाता है. इसके बाद जो होता है. वो टीवी के इतिहास में दर्ज करने लायक है. फैन दुपट्टा खींचता है और एक्ट्रेस का दुपट्टा कसता चला जाता है. उसे देखकर वहां मौजूद डॉक्टर, नर्स और पेशेंट बस चीख रहे हैं. इस बीच हीरो उसे बचाने की कोशिश करता है और दुपट्टे को फाड़ने की भी कोशिश करता है. बैकग्राउंड में तेज म्युजिक चल रहा है. स्लो मोशन में पूरा शॉट चल रहा है. एक लड़की है जो फैन का प्लग निकालने की कोशिश कर रही है. लेकिन प्लग भी आसानी से नहीं निकल रहा है.  

सोशल मीडिया पर मीम फेस्ट

इंटरनेट ने इस वीडियो को हाथों हाथ उठा लिया. लोग जमकर मजाक उड़ा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि मेडिकल स्टूडेंट है, पर दिमाग कहां है. एक यूजर ने लिखा कि भई दुपट्टा दूसरी साइड से निकाल देता काम आसान हो जाता. एक अन्य यूजर ने लिखा कि इस पूरे सीन का लॉजिक से कोई लेना देना नहीं है. एक यूजर ने वीडियो पोस्ट करने वाले का भी मजाक उड़ाया र लिखा कि इसमें कितना हॉर्स पावर है भाई. सीन भले ही इमोशनल हो लेकिन जिस तरह से इसे लॉजिक से दूर कर दिया गया है. उस देखते हुए इस सीन का मजाक ज्यादा बन रहा है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Viral Scene, Internet Meme, Indian Memes, Memes Movie, Memes Video
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com