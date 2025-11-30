Tere Ishk Mein Box Office Day 2: धनुष की फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर आंधी, तेरे इश्क में ने दूसरे दिन भी छापे नोट

Tere Ishk Mein Box Office Day 2: साउथ सुपरस्टार धनुष और कृति सेनन स्टारर फिल्म 'तेरे इश्क में' शुक्रवार को रिलीज हो चुकी है और फिल्म ने पहले दिन रिकॉर्ड तोड़ कमाई की. इसकी झलक कृति सेनन ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए दिखाई. एक्ट्रेस ने तेरे इश्क में की बॉक्स ऑफिस ओपनिंग शेयर करते हुए फिल्म को इतना सारा प्यार देने के लिए फैंस का दिल से धन्यवाद दिया. लेकिन अब दूसरे दिन भी फिल्म ने पहले दिन के मुकाबले ज्यादा कमाई हासिल की है. और इसी के साथ सैकनिल्क के शुरूआती आंकड़ों के अनुसार, 50 करोड़ की तरफ तेरे इश्क में की कमाई पहले दिन बढ़ चुकी है.

तेरे इश्क में का दो दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सैकनिल्क के शुरूआती आंकड़ों के अनुसार, पहले दिन तेरे इश्क में ने 15.25 करोड़ की कमाई हिंदी में हासिल की थी. जबकि तमिल कलेक्शन 75 लाख का था. लेकिन दूसरे दिन यह आंकड़ा बढ़ा और हिंदी में फिल्म ने 16.25 करोड़ की कमाई हासिल की. जबकि तमिल में आंकड़ा 75 लाख ही रहा. इसके साथ तेरे इश्क में का हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दो दिन में 31.5 करोड़ हो गया तो तमिल में यह आकड़ा 1.5 करोड़ तक पहुंच गया है. जबकि वर्ल्डवाइड कलेक्शन 42 करोड़ का हो गया है.

कृति सेनन का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड

बता दें कि इससे पहले कृति की मल्टीस्टारर फिल्म ने तगड़ी ओपनिंग की है, लेकिन उनकी सिंगल लीड फिल्मों की ओपनिंग 10 करोड़ के नीचे ही रही है. एक्ट्रेस की 'भेड़िया', 'मिली', 'शहजादा', 'लुकाछिपी', और 'तेरी बातों नें ऐसा उलझा जिया' जैसी फिल्मों की ओपनिंग 10 करोड़ के नीचे ही रही है, हालांकि प्रभास के साथ आई मल्टीस्टारर फिल्म 'आदिपुरुष' की ओपनिंग लगभग 36 करोड़ थी और शाहरुख के साथ बतौर सेकेंड लीड फिल्म 'दिलवाले' ने पहले दिन 21 करोड़ की कमाई की थी.

धनुष को रांझणा में फैंस का मिला था प्यार

बात अगर धनुष की करें तो इस फिल्म को उनकी पहली फिल्म 'रांझणा' से जोड़कर देखा जा रहा है. 'रांझणा' में भी एक्टर का किरदार एक तरफा आशिक का था और इस फिल्म में भी वे कृति के प्यार में पागल दिख रहे हैं. उनकी पहली डेब्यू फिल्म 'रांझणा' ने हिंदी बेल्ट में पांच करोड़ की ओपनिंग की थी, लेकिन 'तेरे इश्क में' ने एक्टर की पहली फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. वहीं अब तेरे इश्क में फिल्म 28 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. माना जाता रहा है कि वीकेंड पर फिल्म की कमाई का आंकड़ा बढ़ सकता है. अब देखना होगा कि फिल्म वीकेंड पर कैसा प्रदर्शन करती है.