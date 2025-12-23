विज्ञापन

8 दिसंबर को कोर्ट से बरी हुआ ये एक्टर, 18 दिसंबर को रिलीज हुई फिल्म- 5 दिन में बजट वसूल मूवी ने कमाया प्रॉफिट

Bha Bha Ba Box Office Collection: आठ दिसंबर को एक फिल्म रिलीज हुई और इसने बॉक्स ऑफिस पर गरदा उड़ा दिया. इस फिल्म ने पांच दिन में ना सिर्फ अपना बजट वसूल लिया है बल्कि फिल्म फायदे में भी आ गई है.

Bha Bha Ba Box: कोर्ट से बरी होने के बाद इस एक्टर ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया कोहराम
नई दिल्ली:

Bha Bha Ba Box Office Collection: मलयालम सिनेमा की एक्शन कॉमेडी फिल्म भा भा बा (Bha Bha Ba) ने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत की है. 18 दिसंबर 2025 को थिएटर्स में उतरी यह फिल्म पहले वीकेंड में विश्वव्यापी स्तर पर 35 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर चुकी है. दिलीप की मुख्य भूमिका और सुपरस्टार मोहनलाल के सरप्राइज कैमियो ने दर्शकों को थिएटर्स तक खींचने का काम किया. फिल्म अपने बजट को वसूल चुकी है औऱ दर्शकों को पसंद आ रही है. 

भा भा बा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

भा भा बा (Bha Bha Ba) का बजट लगभग 30 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. पहले दिन ही इसने भारत में 6.7 से 6.75 करोड़ रुपये नेट कलेक्शन किया, जो 2025 की मलयालम फिल्मों में दूसरा सबसे बड़ा ओपनिंग डे है. दूसरे दिन थोड़ी गिरावट आई और करीब 3.3 करोड़ रुपये कमाए, जबकि तीसरे दिन 3.2 करोड़ और चौथे दिन 3.2 करोड़ के आसपास का कारोबार हुआ. कुल मिलाकर, चार दिन में भारत नेट कलेक्शन 16.4 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गया है. Sacnilk और अन्य ट्रैकर्स की रिपोर्ट्स में भारत ग्रॉस 15.55 करोड़ और ओवरसीज 15 करोड़ से ऊपर दिखाया गया है.

'भा भा बा' ट्रेलर 

धनंजय शंकर के डायरेक्शन में बनी 'भयम, भक्ति, बहुमानम' (Bhayam, Bhakthi, Bahumanam) का संक्षिप्त रूप है भा भा बा (Bha Bha Ba). दिलीप के अलावा विनीत श्रीनिवासन, ध्यान श्रीनिवासन, बालू वर्गीज, सरण्या पोनवननन और रेडिन किंग्सले जैसे कलाकार हैं. मोहनलाल का कैमियो दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है. 

8 दिसंबर को कोर्ट से हुए थे बरी

हालांकि कुछ विवादों के बावजूद फिल्म ने सकारात्मक वर्ड ऑफ माउथ से फायदा उठाया है. पहले दिन ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 60% से ऊपर रही, जो वीकेंड में और बढ़ी. बता दें कि 2017 के एक केस में एक्टर दिलीप 8 दिसंबर 2025 को कोर्ट से बरी हुए थे. जबकि उनकी फिल्म 18 दिसंबर को रिलीज हुई थी. 

