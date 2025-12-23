विज्ञापन

Dhurandhar Box Office Collection Day 19: ना ना करते भी 1000 करोड़ कर जाएगी धुरंधर, 19वें दिन कमाए इतने करोड़

Dhurandhar Box Office Collection Day 19: तीन हफ्तों के बाद 22 दिसंबर को फिल्म की रफ्तार में थोड़ी कमी नजर आई है लेकिन फिर भी ये कई फिल्मों की लाइफ टाइम कलेक्शन से ज्यादा है.

Read Time: 2 mins
Share
Dhurandhar Box Office Collection Day 19: ना ना करते भी 1000 करोड़ कर जाएगी धुरंधर, 19वें दिन कमाए इतने करोड़
Dhurandhar Box Office Collection Day 19
Social Media
नई दिल्ली:

Dhurandhar Box Office Collection: आदित्य धर की धुरंधर रिलीज होने के बाद से ही खबरों में बनी हुई है. अपनी जबरदस्त कहानी, दमदार एक्शन और रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की शानदार एक्टिंग की वजह से यह फिल्म दर्शकों और ट्रेड एक्सपर्ट्स के बीच एक पॉपुलर टॉपिक बनी हुई है. हालांकि सफल रन के बाद, धुरंधर को अपने तीसरे हफ्ते में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में पहली बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ा है.

धुरंधर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिन 19

अपने तीसरे सोमवार को बॉक्स ऑफिस पर पहली बड़ी बार थोड़ी गिरावट देखने को मिली. अपनी रिलीज के बाद से लगातार कमाई बढ़ने के बाद, फिल्म की कमाई आखिरकार पहली बार 20 करोड़ रुपये के आंकड़े से नीचे गिर गई, जो इस हफ्ते में एक साफ गिरावट का इशारा देता है. हालांकि फिर भी फिल्म की नेट कलेक्शन 598.90 करोड़ रुपये हो चुकी है. बात करें मंडे यानी 22 दिसंबर को हुई कमाई की तो इस फिल्म ने 19.70 करोड़ की कलेक्शन की है.

फिल्म ने तीसरे वीकेंड में काफी अच्छा परफॉर्म किया, जिससे सोमवार को हुई बड़ी गिरावट के बावजूद चीजें बैलेंस हो गईं. तीसरे वीकेंड के आखिर में फिल्म ने लगभग 95.25 करोड़ रुपये नेट कमाए हैं. हालांकि शुक्रवार को इसने लगभग 22.5 करोड़ रुपये कमाए थे, लेकिन कई लोगों का मानना ​​था कि फिल्म उम्मीदों पर खरी नहीं उतरेगी. लेकिन वीकेंड में, इसके मुनाफे में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई. रविवार सबसे ज्यादा कमाई वाला दिन साबित हुआ, जिसमें लगभग 38.5 करोड़ रुपये का फायदा हुआ, जबकि शनिवार को लगभग 34.25 करोड़ रुपये की कमाई हुई. यह बताता है कि वीकेंड पर दर्शक अभी भी बड़ी संख्या में सिनेमाघरों में जा रहे हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dhurandhar Box Office Day 19, Dhurandhar Box Office Collection Day 19, Dhurandhar Box Office, Dhurandhar Box Office Collection, Dhurandhar Records
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com