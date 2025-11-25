Tere Ishk Mein Advance Booking: बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों का सौदा साबित होगी धनुष और कृति सैनॉन की तेरे इश्क में

विज्ञापन

नई दिल्ली:

लगता है बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर म्यूजिकल लव स्टोरी की धूम मचने वाली है. तेरे इश्क में की एडवांस बुकिंग कल शुरू हुई, जिसकी शुरुआत अच्छी रही. धनुष - कृति सेनन की इस फिल्म ने आज (25 नवंबर) सुबह तक नेशनल चेन PVRINOX और सिनेपोलिस पर 10K टिकट बेचे हैं. फिल्म को नेशनल चेन के बाहर भी अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा है. गुजरात की राजहंस ने 300 से ज्यादा टिकट बेचे हैं, जो बहुत अच्छी शुरुआत है क्योंकि यह कोई एडवांस हेवी चेन नहीं है, खासकर शुरुआत में. गुजरात में अच्छी शुरुआत बॉक्स ऑफिस के लिए भी अच्छी है क्योंकि जो फिल्म गुजरात में अच्छा करती है, वह आम तौर पर दूसरी जगहों पर भी अच्छा करती है. फिल्म को रिलीज के करीब और रफ्तार पकड़नी चाहिए, खासकर जब छोटी चेन और सिंगल स्क्रीन बुकिंग शुरू करेंगे.

इस साल जो म्यूजिकल लव स्टोरीज चली हैं, वे इन छोटे सेंटर्स की वजह से चली हैं और यहां भी ऐसा ही होना चाहिए. शुरुआती एडवांस ने फिल्म के लिए डबल डिजिट ओपनिंग डे तय कर दिया है. यह कितनी ऊपर जा सकती है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि यह किस तरह का रफ्तार बनाती है. यह इस फिल्म के लिए बहुत अच्छी शुरुआत होगी.

फिल्म में जाने-माने चेहरे हैं लेकिन उनकी कोई स्टार वैल्यू नहीं है. म्यूजिक की वजह से ओपनिंग हो रही है. इस साल यह चौथी बार है जब सिर्फ म्यूजिक की वजह से फिल्म आगे बढ़ी है. हिंदी सिनेमा में म्यूजिक की इंपॉर्टेंस को कम करके नहीं आंका जा सकता. बॉक्स ऑफिस के गिरने का एक बड़ा कारण म्यूजिक की क्वालिटी में गिरावट हो सकती है. यह सही है कि बुरे दिनों में म्यूजिक ही बचाव के लिए आता है और अब समय आ गया है कि इंडस्ट्री सबक ले.

