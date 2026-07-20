लंदन में कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ बनी अभिषेक बच्चन की हीरोइन,  24 साल बाद ऐसी दिखती है'ओम जय जगदीश' की पूजा 

अपनी पहली फिल्म 'ओम जय जगदीश' के 24 साल पूरे होने पर एक्ट्रेस तारा शर्मा ने एक्टिंग में करियर बनाने के लिए लंदन में अपनी कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ने के दिनों को याद किया. उन्होंने कहा कि शुरुआत में उन्हें इस बदलाव को लेकर घबराहट हो रही थी. उन्होंने कैप्शन में लिखा, "मेरी पहली फिल्म की शूटिंग में कितना मजा आया था... आज 24 साल हो गए #omjaijagadish" इसके बाद उन्होंने अल्का याग्निक और सोनू निगम के गाने "चोरी चोरी" के बारे में बात की, जो उन पर और अभिषेक बच्चन पर फिल्माया गया था.

उन्होंने लिखा, "हमारे गाने चोरी- चोरी की एक झलक, @bachchan एक शानदार पहले को-एक्टर बनने और मुझे इतना सहज महसूस कराने के लिए धन्यवाद. खासकर इसलिए क्योंकि आप लगातार मेरा मजाक उड़ाते रहते थे, हाहा! इससे मुझे तब बहुत मदद मिली, जब मैं डांस स्टेप्स गलत होने से डरी हुई थी. बहुत खुशी है कि आपको एक्टिंग के लिए वो तारीफ मिल रही है जिसके आप हकदार हैं." उन्होंने अनुपम खेर का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने 2002 की इस फिल्म से डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू किया था.

अनुपम खेर जी, मुझे इस फिल्म में कास्ट करने के लिए धन्यवाद. आपके साथ फिल्मों में एक्टिंग का सफर शुरू करने के लिए मैं आभारी हूं." तारा ने आगे कहा, "हमारी साथ की दूसरी फिल्मों, जैसे ' खोसला का घोसला 1 और 2' के दौरान भी, मैं अक्सर आपसे सलाह लेती हूं और आपके टैलेंट, पॉजिटिविटी, ह्यूमर और शब्दों के खेल में महारत की तारीफ करती हूं. हालांकि यह तय नहीं हो पाया है कि कौन जीतता है, हाहा!"

तारा ने बाकी शानदार कास्ट और क्रू का भी शुक्रिया अदा किया. उन्होंने लिखा, "लंदन में कॉर्पोरेट नौकरी छोड़कर पेड़ों के आस-पास डांस करना - यह उस फर्क को दिखाने का मेरा थोड़ा मजाकिया अंदाज है. हालांकि हमारे मामले में यह रेगिस्तान के टीलों पर डांस करना था! एक्टिंग के मेरे जुनून ने मुझे इस तरफ खींचा, लेकिन इस बदलाव से मैं काफी डरी हुई थी. मैं अक्सर घबराई हुई दिखती थी - भले ही अंदर से कॉन्फिडेंट थी - और शुरू में इस पूरे अनुभव को लेकर थोड़ी नर्वस थी."

एक्ट्रेस ने आगे कहा, "लेकिन आप सभी का शुक्रिया, यह बदलाव आसानी से हो गया. बहुत मजेदार और खास रहा. आधी भारतीय और आधी इंग्लिश होने के नाते मेरे इंग्लिश कजिन आज भी उस स्क्रीनिंग को याद करके मुस्कुराते हैं और बताते हैं कि उन्हें यह कितना पसंद आया. फिल्में और कहानियां सबके लिए होती हैं. और मेरे डांस करने पर उनका हंसना भी बहुत मजेदार है." "अभी लंबा सफर तय करना है और बहुत कुछ सीखना है. एक्टिंग हमेशा से मेरा जुनून और सपना रही है. साथ ही मैं अपना शो बनाने और एंटरटेनमेंट और बिजनेस के पहलुओं को एक साथ लाने के लिए भी शुक्रगुज़ार हूं.

बता दें कि 'ओम जय जगदीश' 2002 में आई ड्रामा फिल्म है, जिसे अनुपम खेर ने डायरेक्ट किया था. इस फिल्म में वहीदा रहमान, अनिल कपूर, फरदीन खान, अभिषेक बच्चन, महिमा चौधरी, उर्मिला मातोंडकर और तारा शर्मा ने काम किया है. 'ओम जय जगदीश' में, एक विधवा मां अपने तीन बिल्कुल अलग स्वभाव वाले बेटों को एक साथ रखने की कोशिश करती है. जब भाइयों के बीच आपसी झगड़े और आर्थिक तंगी परिवार को बांट देती है और उन्हें अपना पुश्तैनी बीच-साइड घर खोने पर मजबूर कर देती है, तो भाइयों को फिर से एक होना पड़ता है.अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं का त्याग करना पड़ता है और अपने आपसी रिश्ते को बचाना पड़ता है.