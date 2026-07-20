FIFA World Cup 2026: मेसी की दिल तोड़ने वाली हार पर अमिताभ बच्चन के छलके आंसू, लिखा- हर चैंपियन का एक दिन आता है

स्पेन के ट्रॉफी जीतने के बाद अमिताभ बच्चन ने FIFA वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में अर्जेंटीना के महान खिलाड़ी लियोनेल मेसी की हार पर एक भावुक नोट शेयर किया है. सब्सटिट्यूट फेरान टोरेस स्पेन के हीरो साबित हुए. उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम में निर्णायक गोल किया, जिससे 'ला रोजा' (स्पेन की टीम) ने मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर न्यूयॉर्क-न्यू जर्सी स्टेडियम में FIFA वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीता. अपने ब्लॉग पर, 80 साल के अमिताभ बच्चन ने लिखा कि "हर चैंपियन का एक दिन आता है." उन्होंने मेसी के बारे में बात की और फुटबॉल के दिग्गज से कहा कि वे अपने लिए मिले प्यार को स्वीकार करें और उस गौरव का आनंद लें.

'बिग बी' ने अपने ब्लॉग पर लिखा, "खेल... खत्म... स्पेन चैंपियन बना और मेसी हार गए... भावुक... आंसू... दुखद... लेकिन हर चैंपियन का एक दिन आता है... जब आप आगे बढ़ते हैं, तो पाते हैं कि आपसे बेहतर भी कोई है... आपको जो प्यार मिला है उसे स्वीकार करें... उस गौरव का आनंद लें..." तनावपूर्ण और कड़े मुकाबले वाले 90 मिनट बिना किसी गोल के खत्म होने के बाद, आखिरकार टोरेस ने 106वें मिनट में गतिरोध तोड़ा. फॉरवर्ड टोरेस ने निको विलियम्स के हेडर से नीचे गिराई गई गेंद को पकड़ा और बाएं पैर से जोरदार शॉट लगाकर अर्जेंटीना के गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज को छकाते हुए गोल किया. इससे स्पेन की दूसरी FIFA वर्ल्ड कप जीत पक्की हो गई. इससे पहले उन्होंने 2010 में दक्षिण अफ्रीका में खिताब जीता था.

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स्पेन ने लंबे समय तक गेंद पर कब्जा बनाए रखा और फाइनल में बेहतर मौके बनाए, लेकिन गोलकीपर मार्टिनेज शानदार फॉर्म में दिखे और उन्होंने बार-बार स्पेनिश टीम के प्रयासों को नाकाम किया. वहीं, अर्जेंटीना साफ-सुथरे मौके बनाने के लिए संघर्ष करती रही और कप्तान लियोनेल मेसी को स्पेन के अनुशासित डिफेंस ने काफी हद तक रोके रखा. मौजूदा चैंपियन को सामान्य समय के स्टॉपेज टाइम में बड़ा झटका लगा, जब मिडफील्डर एंजो फर्नांडीज को दूसरा पीला कार्ड दिखाया गया, जिससे एक्स्ट्रा टाइम के लिए अर्जेंटीना की टीम में खिलाड़ियों की संख्या घटकर 10 रह गई.

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स्पेन ने दबाव बनाना जारी रखा और उन्हें लगा कि उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम में अपनी बढ़त दोगुनी कर ली है, लेकिन फाउल के कारण उस गोल को अमान्य करार दिया गया. हालांकि, लुइस डे ला फुएंते की टीम ने संयम बनाए रखा और आसानी से मैच के आखिरी पलों को निकालते हुए अर्जेंटीना के वर्ल्ड चैंपियन के तौर पर राज को खत्म कर दिया. इस जीत ने स्पेन के लिए एक शानदार टूर्नामेंट का समापन किया. वे पूरे टूर्नामेंट में अजेय रहे और 2010 की अपनी ऐतिहासिक जीत के बाद दूसरा वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम किया. चार साल पहले कतर में चैंपियन बनी अर्जेंटीना की टीम फुटबॉल के सबसे बड़े खिताब को बरकरार रखने की कोशिश में बहुत करीब आकर चूक गई.