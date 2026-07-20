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जैद दरबार ने कुशाल टंडन की 'तुझे मेरी चीजें पसंद आती हैं', मजाक पर हंसने के लिए मांगी माफी, पत्नी गौहर खान के लिए कही ये बात

गौहर ने 2020 में ज़ैद से शादी की. इस कपल के दो बेटे हैं - जेहान, जिनका जन्म 2023 में हुआ, और दूसरा बेटा फरवान, जिनका जन्म 2025 में हुआ. एक्ट्रेस ने 2013 में बिग बॉस 7 में कंटेस्टेंट के तौर पर मिलने के बाद कुशल को डेट करना शुरू किया था.

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जैद दरबार ने कुशाल टंडन की 'तुझे मेरी चीजें पसंद आती हैं', मजाक पर हंसने के लिए मांगी माफी, पत्नी गौहर खान के लिए कही ये बात
जैद दरबार ने मांगी माफी
नई दिल्ली:

जैद दरबार ने अपनी पत्नी, एक्ट्रेस गौहर खान से माफी मांगी है. उन्होंने रियलिटी शो अलायंस के एक एपिसोड के दौरान एक्टर कुशाल टंडन की तुझे मेरी चीजें पसंद आती हैं वाली बात पर हंसी-मजाक किया था. प्रोडक्शन कंपनी बनिजय एशिया ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसका कैप्शन था "@zaid_darbar के दिल से निकली एक सच्ची माफी."

क्लिप में जैद को हिंदी में यह कहते हुए सुना गया, "कभी-कभी, मैं अपनी जिंदगी में बहक जाता हूं. मुझे एहसास नहीं हुआ. कुशल ने जो कहा, वह गलत था. और मैंने उसे हल्के में लिया. यह मेरी गलती है." जैद ने आगे कहा, "मुझे माफ कर दो. सच में माफ कर दो और मुझे उम्मीद है कि तुम समझोगी कि मैं कैसा हूं. तुम मुझे जानती हो. तुम जानती हो कि मैं किस तरह का इंसान हूं. मैं किसी को दुख नहीं पहुंचा सकता. मैं खुद को दुख पहुंचा सकता हूं, लेकिन अपने आस-पास के किसी व्यक्ति को दुख नहीं पहुंचा सकता. यही सच है."

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यह माफी तब मांगी गई, जब शो में वाइल्डकार्ड एंट्री करने वाले वंशज सिंह ने जैद को बताया कि कुशाल की बातों की वजह से ही गौहर को ऑनलाइन काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था. उनकी माफी का जवाब देते हुए गौहर ने कमेंट्स में उन्हें भरोसा दिलाया कि उन्हें "गंदे खेल" से प्रभावित नहीं होना चाहिए और हर बेवकूफी भरे मजाक को बुरा नहीं मानना चाहिए. गौहर ने कमेंट में लिखा, "वंशज खेल रहा है. मजाक ठीक है, क्योंकि तुम जानते हो कि हर बेवकूफी भरी बात का मतलब यह नहीं होता कि कोई बुरा मान जाए. तुम सही हो, गंदे खेल से प्रभावित मत हो. ऐसे ही कमाल करते रहो जानू." यह जुलाई की बात है जब कुशाल ने एक बुरा मजाक किया था. यह तब हुआ जब जैद ने कुशल से सिगरेट मांगी, क्योंकि उनके पास जो सिगरेट थी, वह अच्छी नहीं थी.

गौहर का मजाक उड़ाते हुए कुशल ने कथित तौर पर कहा था, "तुझे मेरी सारी चीजें पसंद आती हैं." उस समय, गौहर अपने पति के सपोर्ट में आईं और एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा, "बिना किसी असुरक्षा के जबरदस्त परफॉर्मेंस, " और "आप जितने ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं,  उतना ही कम बुरा मानते हैं. हर चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं होती. समझदार लोग ही बेहतर करना जानते हैं. जैद दरबार, मुझे आप पर गर्व है."

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गौहर ने 2020 में ज़ैद से शादी की. इस कपल के दो बेटे हैं - जेहान, जिनका जन्म 2023 में हुआ, और दूसरा बेटा फरवान, जिनका जन्म 2025 में हुआ. एक्ट्रेस ने 2013 में बिग बॉस 7 में कंटेस्टेंट के तौर पर मिलने के बाद कुशल को डेट करना शुरू किया था. 2014 में उनका ब्रेकअप हो गया. 'अलायंस' जॉन डी मोल द्वारा बनाए गए टालपा स्टूडियोज के मशहूर डच फॉर्मेट का पहला इंटरनेशनल अडैप्टेशन है. हिंदी भाषा के इस शो को बनिजे एशिया ने प्रोड्यूस किया है. इस रियलिटी फ़ॉर्मेट में 16 कंटेस्टेंट सहयोगी (अलायंस) के तौर पर एंट्री करेंगे, लेकिन वफादारी, धोखा और रणनीतिक गेमप्ले फाइनल प्राइज की दौड़ में हर अलायंस की परीक्षा लेंगे.
 

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