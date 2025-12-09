विज्ञापन

तमन्ना भाटिया का विंटेज लुक आउट, वी. शांताराम की बायोपिक में निभा रहीं हैं 'जयश्री' का रोल

सिनेमा के दिग्गज और अपने वक्त के सबसे बड़े फिल्ममेकर वी. शांताराम की बायोपिक पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है. फिल्म में शांताराम का किरदार निभा रहे सिद्धांत चतुर्वेदी पहले ही चर्चा में आ चुके हैं.


तमन्ना भाटिया का विंटेज लुक आउट
नई दिल्ली:

सिनेमा के दिग्गज और अपने वक्त के सबसे बड़े फिल्ममेकर वी. शांताराम की बायोपिक पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है. फिल्म में शांताराम का किरदार निभा रहे सिद्धांत चतुर्वेदी पहले ही चर्चा में आ चुके हैं. अब मेकर्स ने फिल्म से तमन्ना भाटिया का पहला लुक जारी किया है, जिसमें वह शांताराम की दूसरी पत्नी और जानी-मानी अभिनेत्री जयश्री के रूप में नज़र आ रही हैं. जयश्री उन सितारों में शामिल थीं जिन्होंने डॉ. कोटनिस की अमर कहानी, शकुंतला, दहेज जैसी कई यादगार फिल्में कीं. तमन्ना का यह विंटेज अवतार देखकर सोशल मीडिया पर काफी सराहना मिल रही है.

पोस्टर देख लगेगा मानो पुराने जमाने में पहुंच गए हों

पोस्टर में तमन्ना गुलाबी नौवारी साड़ी पहने दिखती हैं और उनका यह पारंपरिक लुक बीते दौर की खूबसूरती की याद दिलाता है. पहली झलक में ही एहसास हो जाता है कि मेकर्स जयश्री की शख्सियत और उनके समय की रौशनी को बड़े पर्दे पर बारीकी से उतारना चाहते हैं.

वी. शांताराम एक ऐसा फिल्मकार जिसने सिनेमा की दिशा बदल दी

फिल्म वी. शांताराम उस कलाकार की कहानी है जो कोल्हापुर की साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े क्रांतिकारियों में से एक बन गया. बाबूराव पेंटर के सान्निध्य में पुणे में फिल्ममेकिंग सीखने से लेकर झनक झनक पायल बाजे और दो आंखें बारह हाथ जैसी क्लासिक फिल्मों का निर्माण उनकी यात्रा ने सिनेमा की भाषा, सौंदर्य और सोच को नया रूप दिया.

तमन्ना बोलीं, “जयश्री को निभाना मेरे लिए बेहद खास”

तमन्ना भाटिया ने अपने किरदार को लेकर कहा, “हमारे सिनेमा के सबसे प्रभावशाली दौर की एक अभिनेत्री को निभाना एक बड़ी ज़िम्मेदारी है. जयश्री बहुत ग्रेसफुल थीं और उनके काम ने हमेशा एक अलग पहचान बनाई. शांताराम जी की दुनिया को समझते हुए मुझे महसूस हुआ कि वह किस तरह एक दूरदर्शी कलाकार थे. इस किरदार को निभाना मेरे लिए बहुत खास और यादगार है.”

फिल्म की टीम

यह फिल्म राजकमल एंटरटेनमेंट, कैमरा टेक फिल्म्स और रोअरिंग रिवर्स प्रोडक्शन द्वारा प्रस्तुत की जा रही है. इसे राहुल किरण शांताराम, सुभाष काले और सरिता अश्विन वार्डे ने प्रोड्यूस किया है. निर्देशन की ज़िम्मेदारी अभिजीत शिरीष देशपांडे संभाल रहे हैं, जो इससे पहले मराठी बायोपिक आणी… डॉ. काशीनाथ घाणेकर का निर्देशन कर चुके हैं और नटसम्राट, टेबल नंबर 21, वज़ीर और ब्रीद जैसी फिल्मों और सीरीज की लेखन टीम का हिस्सा रहे हैं.

V Shantaram, V Shantaram Movie, V Shantaram Biopic, Tamanna Bhatia, Actress Tamanna Bhatia
