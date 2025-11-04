विज्ञापन

7 लग्जरी कार और खूबसूरत बंगले की मालकिन हैं तब्बू, कई प्रॉपर्टी में किया है इनवेस्ट, सालाना कमाती हैं इतने करोड़

तब्बू के पास हैदराबाद में एक आलीशान बंगला है. इसमें निजी जिम, मछली तालाब और सारी आधुनिक सुविधाएं हैं. मुंबई के बांद्रा इलाके में भी उनका एक बड़ा अपार्टमेंट है.

नई दिल्ली:

तब्बू बॉलीवुड की ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं. लोग उन्हें प्रतिभा, बहुमुखी अभिनय, सुंदरता और दमदार स्क्रीन उपस्थिति का बेहतरीन उदाहरण मानते हैं. सालों से उन्होंने खुद को एक मजबूत कलाकार साबित किया है, जो हर बार नई और साहसी भूमिकाओं से दर्शकों को हैरान करती रहती हैं. यही वजह है कि उनकी मार्केट वैल्यू भी लगातार बढ़ रही है. तब्बू ने अपना करियर 1985 में फिल्म हम नौजवान से शुरू किया, जिसमें उनके साथ देव आनंद थे. फिर 1991 में तेलुगु फिल्म कूली नंबर 1 में वेंकटेश के साथ नजर आईं. लेकिन असली पहचान उन्हें 1994 में आई फिल्म विजयपथ से मिली, जिसमें अजय देवगन उनके हीरो थे. इसके बाद उन्होंने लगभग 90 फिल्में कीं. इनमें हू तू तू, विरासत, मकबूल, चांदनी बार, हैदर, चीनी कम, द नेमसेक और लाइफ ऑफ पाई जैसी शानदार फिल्में शामिल हैं.

उनकी दूसरी पारी भी कमाल की रही. दृश्यम सीरीज, अंधाधुन, गोलमाल अगेन, वैकुण्ठपुररामुलू, दे दे प्यार दे और भूल भुलैया 2 जैसी फिल्मों ने खूब कमाई की. लाइफस्टाइल एशिया के अनुसार, तब्बू के पास हैदराबाद में एक आलीशान बंगला है. इसमें निजी जिम, मछली तालाब और सारी आधुनिक सुविधाएं हैं. मुंबई के बांद्रा इलाके में भी उनका एक बड़ा अपार्टमेंट है. इसके अलावा देश के अलग-अलग हिस्सों में उन्होंने कई प्रॉपर्टी में निवेश किया है.

उनकी गैराज में भी लग्जरी कारों की लाइन लगी है. इसमें मर्सिडीज-बेंज S-क्लास, ऑडी Q7 (लगभग 80 लाख), BMW X5, मर्सिडीज-बेंज 220, 1965 की फोर्ड मस्टैंग, टोयोटा फॉर्च्यूनर और BMW 7 सीरीज 730Ld (करीब 1.38 करोड़) शामिल हैं. टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक, 2024 तक तब्बू की कुल संपत्ति करीब 22 करोड़ रुपये है. हर महीने वे लगभग 36 लाख कमाती हैं और सालाना कमाई 3 करोड़ के आसपास है. एक फिल्म के लिए वे 3 करोड़ और ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए 1 करोड़ तक लेती हैं. पिछले कुछ समय में उनकी नेट वर्थ में करीब 30% की बढ़ोतरी हुई है. उनकी कमाई मुख्य रूप से फिल्मों और विज्ञापनों से आती है.

