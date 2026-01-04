विज्ञापन

क्या आपने तब्बू के भान्जे को देखा, पर्सनालिटी में रणबीर- ऋतिक को देते हैं टक्कर

फतेह सिंह रंधावा की एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसके के बाद उनके बॉलीवुड में आने के कयास लगने लगे थे.

क्या आपने तब्बू के भान्जे को देखा ?
नई दिल्ली:

खूबसूरत बॉलीवुड एक्ट्रेस तब्बू के बारे में तो सभी जानते हैं. एक्ट्रेस ने अपने करियर में एक से एक हिट फिल्मों में काम किया है और आज भी वह फिल्मों में एक्टिव हैं. तब्बू से पहले उनकी बड़ी बहन फराह नाज आजमी फिल्मों में आई थीं. फराह ने 80 और 90 के दशक में बॉलीवुड में काम किया और शादी रचाने के बाद घर संभालने लगी. तब्बू का एक भांजा फतेह सिंह रंधावा भी है, जो कि फराह के बेटे हैं. फराह ने एक्टर बिंदू दारा सिंह से शादी रचाई थी और जल्द ही दोनों का तलाक भी हो गया था. आइए जानते हैं तब्बू के भांजे फतेह सिंह रंधावा के बारे में, जो कद काठी में पिता और हैंडसमनेस में किसी एक्टर से कम नहीं हैं.  

तब्बू का भांजी नहीं किसी स्टार से कम
फराह और बिंदु दारा सिंह की शादी (1996) ज्यादा लंबे समय तक चली नहीं और उनका साल 2002 में तलाक हो गया. फराह को बिंदू दारा सिंह से एक बेटे फतेह सिंह रंधावा हुए, जो फिल्मी दुनिया से दूर, लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं. रंधावा फिलहाल अपनी ही दुनिया में बिजी हैं और लाइमलाइट से दूर हैं. वह अपने पेरेंट्स की इकलौती संतान हैं. फतेह सिंह के बॉलीवुड में आने की भी खूब खबरें फैली थी, लेकिन अभी तक वह पर्दे पर नजर नहीं आए हैं. तब्बू और फराह व खुद फतेह सोशल मीडिया पर अपने तस्वीरें शेयर करते रहते हैं. फिलहाल कहा नहीं जा सकता है कि फतेह रंधावा फिल्मी दुनिया में कब तक आएंगे और आएंगे भी या नहीं.

करण जौहर करने वाले थे लॉन्च
दादा दारा सिंह की तरह फतेह भी लंबी चौड़ी कद काठी वाले हैं. उनकी हैंडसमनेस किसी बॉलीवुड स्टार से कम नहीं है. कहा जा रहा था कि दोस्ताना 2 से फतेह सिंह फिल्मों में आ सकते हैं. करण जौहर भी इस बात को कह चुके हैं कि फतेह में पोटेंशियल दिखता है और वह भी सिद्धार्थ मल्होत्रा की तरह बॉलीवुड डेब्यू कर सकते हैं. बात करें, फतेह सिंह की मां फराह की तो उन्होंने साल 2003 में दोबारा शादी रचाई और घर बसा लिया था. उन्होंने एक्टर सुमित सहगल से शादी रचाई थी. सुमित भी तलाकशुदा थे. फराह और सुमित की शादी को 22 साल से ज्यादा हो चुके हैं और अभी तक कपल का इस शादी से कोई बच्चा नहीं है. दूसरी तरफ तब्बू ने आज तक शादी नहीं रचाई है. हालांकि एक्ट्रेस का कई एक्टर्स संग नाम जुड़ा, लेकिन बात शादी तक नहीं पहुंच पाई. एक्ट्रेस फिलहाल फिल्मी दुनिया से जुड़ी हुई हैं. 


 

