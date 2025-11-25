विज्ञापन

कभी पैसे खर्च करके खरीदा करती थी सलमान खान के पोस्टर, एक दिन बन गई उन्हीं की हीरोइन, जानें कौन है ये एक्ट्रेस

उनके रूम में भी सलमान खान के पोस्टर लगा करते थे. जिन्हें हटाने की धमकी देकर पेरेंट्स उनसे होमवर्क भी करवाया करते थे. इसी दीवानगी के चलते उन्हें सलमान खान के साथ मैंने प्यार क्यों किया जैसी फिल्म करने का मौका मिला.

Read Time: 3 mins
Share
कभी पैसे खर्च करके खरीदा करती थी सलमान खान के पोस्टर, एक दिन बन गई उन्हीं की हीरोइन, जानें कौन है ये एक्ट्रेस
कभी पैसे खर्च करके खरीदा करती थीं सलमान खान के पोस्टर
नई दिल्ली:

सुष्मिता सेन और सलमान खान की कैमिस्ट्री कई फिल्मों में जबरदस्त रही है. दोनों की जोड़ी ने बीवी नंबर वन जैसी हिट फिल्म दी है. कभी फिल्मों में सलमान खान का लव इंटरेस्ट बनने वाली सुष्मिता सेन असल में सलमान खान की दीवानी रही हैं. एक टॉक शो में खुद सुष्मिता सेन ने अपने स्कूल के दिनों को याद करते हुए बताया कि वो किस कदर सलमान खान की दीवानी थी. उनके रूम में भी सलमान खान के पोस्टर लगा करते थे. जिन्हें हटाने की धमकी देकर पेरेंट्स उनसे होमवर्क भी करवाया करते थे. इसी दीवानगी के चलते उन्हें सलमान खान के साथ मैंने प्यार क्यों किया जैसी फिल्म करने का मौका मिला.

ये भी पढ़ें: वहीदा रहमान की फिल्म में कोई हीरो नहीं करना चाहता था ये रोल, फिर धर्मेंद्र ने दिखाई हिम्मत और फिल्म को बनाया हिट

सुष्मिता सेन की दीवानगी

सुष्मिता सेन ने बताया कि जब वो स्कूल में पढ़ती थीं तब सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार क्यों किया रिलीज हुई थी. जिसे देखने के बाद वो सलमान खान की फैन हो गईं. वो अपनी सारी पॉकेट मनी भी बस सलमान खान के पोस्टर खरीदने पर ही खर्च किया करती थीं. उन्होंने बताया कि फिल्म में दिखे कबूतर तक की तस्वीर उन्होंने अपने रूम में लगा रखी थी. उनकी ये दीवानगी इस कदर थी कि अक्सर पेरेंट्स उन्हें धमकी देते थे कि अगर होमवर्क नहीं हुआ तो वो सारे पोस्टर निकाल देंगे. जिसके बाद सुष्मिता सेन अपना पूरा होमवर्क कर लेती थीं.

पोस्टर ने दिलाई फिल्म

सुष्मिता सेन ने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि सलमान खान से उनकी मुलाकात बीवी नंबर वन की शूटिंग के दौरान हुई. तब सलमान खान ने एक दिन लंच करते हुए उनसे कहा कि उन्होंने सुष्मिता सेन की पुरानी फिल्म देखी है. सलमान खान ने कहा कि वो शायद उस वक्त पंद्रह साल की होंगी. और, खुद उनका पोस्टर सुष्मिता सेन के पीछे लगा दिख रहा था. तब सुष्मिता सेन ने उन्हें अपने बचपन की दीवानगी के बारे में बताया. सलमान खान ने उनसे उनकी फेवरेट फिल्म का नाम पूछा और सुष्मिता सेन ने जवाब दिया मैंने प्यार किया. जिसके बाद सलमान खान ने तुरंत डेविड धवन से कहा कि मैंने प्यार क्यों किया में सुष्मिता सेन होनी ही चाहिए.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Salman Khan, Sushmita Sen, Maine Pyar Kiya, Movie Maine Pyar Kiya, Actor Salman Khan
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com