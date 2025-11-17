हार्ट की सर्जरी में होश में थीं सुष्मिता सेन, बोलीं- जब आपको हार्ट अटैक आता है और...

मिस यूनिवर्स 1994 रह चुकीं एक्ट्रेस सुष्मिता सेन बॉलीवुड का जाना माना नाम रही हैं. फिल्मी दुनिया में अपना नाम कमाने के अलावा वह बेटी रिने और अलीशा सेन की मां भी हैं. वहीं पिछले दिनों एक्ट्रेस की हार्ट अटैक की खबरों ने फैंस को हैरान कर दिया. लेकिन अब वह बिल्कुल ठीक हैं और अपने काम में बिजी हैं. इसी बीच दिव्या जैन को दिए इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने पेरेंटिंग और हार्ट अटैक पर बात की. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि 27 फरवरी 2023 में सुष्मिता सेन को हार्ट अटैक आया था. वहीं कुछ हफ्तों के बाद स्वस्थ होकर वह शूटिंग पर लौट आई थीं.

सुष्मिता सेन ने कहा, "जब आपको हार्ट अटैक आता है और आप उस दौरान होश में होते हैं, तो आपको पता चलता है कि आप जिंदगी के दूसरी तरफ पर जाने के कितने करीब पहुंच गए हैं. उन्होंने आगे कहा कि एक बार जब आप उस पार पहुंच जाते हैं, तो आपको यह भी पता चलता है कि वह कितना पीछे छूट गया है. उनका मानना ​​था कि उनके बचने की एक वजह जरूर थी, और इस बारे में उदास होने का कोई मतलब नहीं है. उन्होंने आगे कहा, "मैं बस आगे बढ़ना जानती हूं. मेरे मन में, सब कुछ पल भर का है. "

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि सुष्मिता सेन अपने दिल के दौरे और स्टेंट प्रक्रिया के दौरान होश में थीं. दरअसल, यह एक मेडिकल प्रक्रिया है, जिसमें अवरुद्ध कोरोनरी धमनी को खोलकर उस अंग में रक्त प्रवाह को दोबारा ठीक किया जाता है. इस पर सुष्मिता सेन कहती हैं, मुझे होश खोना पसंद नहीं है, जो एक कारण है कि मैं हार्ट अटैक सर्वाइव कर पाई.

सुष्मिता सेन ने बताया कि स्टेंट प्रक्रिया के दौरान उन्होंने एनेस्थीसिया लेने से मना कर दिया था और खास तौर पर डॉक्टरों से कहा कि वे दर्द को कम न करें. इतना ही नहीं ऑपरेशन के दौरान वह डॉक्टरों से बात करती रहीं. एक्ट्रेस ने कहा, "मेरी पूरी टीम जयपुर में इंतजार कर रही थी."

बता दें कि उन्हें पता था कि अगर वह जल्दी सेट पर नहीं पहुंचीं, तो शूटिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि वह शो की लीड थीं. इसलिए, वह अपनी ज़िम्मेदारी के प्रति बेहद सजग थीं और जानती थीं कि उनपर लोगों की जिम्मेदारी हैं, जो कमा रहे हैं. इसलिए वह सेट पर जल्द से जल्द पहुंचना चाहती थीं. वहीं ऑपरेशन के 15 दिन बाद वह डॉक्टरों की सहमति से सेट पर पहुंचीं और शूटिंग शुरू कर दी.