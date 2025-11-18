अक्षय कुमार बॉक्स ऑफिस पर नहीं कर सके जो करिश्मा ओटीटी पर कर दिखाया, नेटफ्लिक्स की इस लिस्ट में एकमात्र इंडियन एक्टर

बॉलीवुड के एक्शन किंग अक्षय कुमार बेशक बॉक्स ऑफिस पर कोई बहुत बड़ा करिश्मा नहीं कर पा रहे हैं. लेकिन ओटीटी की दुनिया में खिलाड़ी कुमार ने बड़ा धमाका कर दिया है. नेटफ्लिक्स की वर्ल्डवाइड टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में अक्षय कुमार ही एकमात्र भारतीय एक्टर हैं जिनकी फिल्म जगह बना पाई है. बाकी की सभी नौ फिल्में विदेशी हैं. आइए जानते हैं अक्षय कुमार की कौन सी फिल्म ने नेटफ्लिक्स टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में जगह बनाई है और बाकी फिल्में कौन सी हैं?

नेटफ्लिक्स वर्ल्डवाइड टॉप 10 मूवी में अक्षय कुमार की फिल्म?

नेटफ्लिक्स की 17 नवंबर 2025 की वर्ल्डवाइड टॉप 10 मूवीज लिस्ट में अक्षय कुमार की फिल्म ‘जॉली एलएलबी 3' ने 9वां स्थान हासिल किया है. इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला नजर आए हैं. फिल्म का निर्देशन सुभाष कपूर ने किया है. ‘जॉली एलएलबी 3' 14 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है.

अक्षय कुमार की ‘जॉली एलएलबी 3' का बजट और कलेक्शन?

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर झंडे गाड़ रही ‘जॉली एलएलबी 3' के बजट की बात करें तो आईएमडीबी के मुताबिक ये 100 करोड़ रुपये है. जबकि इसने 170 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है जबकि इसने भारत में नेट कलेक्शन 116 करोड़ रुपये का किया है. इस तरह अक्षय कुमार की ‘जॉली एलएलबी 3' को आईएमडीबी पर एबव एवरेज का वर्डिक्ट मिला है.

नेटफ्लिक्स वर्ल्डवाइड टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट?

नेटफ्लिक्स वर्ल्डवाइड टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में नंबर 1 पर नेटफ्लिक्स ओरिजिनल ‘फ्रैंकेनस्टाइन' है. दूसरे पर ‘इन योर ड्रीम्स', तीसरे पर ‘अ मैरी लिटिल एक्स-मास', चौथे पर ‘मैंगो, पांचवें पर ‘क्रिसमस अंडर द नॉर्दर्न लाइट्स', छठे पर ‘द लिटिल थिंग्स', सातवें पर ‘के-पॉप डीमन हंटर्स', आठवें पर ‘फ्यूरियोसा: ए मैड मैक्स सागा', नौवें पर ‘जॉली एलएलबी 3' और दसवें नंबर पर ‘अ हाउस ऑफ डायनामाइट' है.