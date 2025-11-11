विज्ञापन

सनी देओल की टीम ने धर्मेंद्र की हालत बताई स्थिर, बोले- ना फैलाई जाए उनके निधन की अफवाह

दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन की अफवाहों के बीच उनके बेटे और अभिनेता सनी देओल की टीम ने एक बार फिर स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि अभिनेता की हालत स्थिर बनी हुई है.

नई दिल्ली:

दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन की अफवाहों के बीच उनके बेटे और अभिनेता सनी देओल की टीम ने एक बार फिर स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि अभिनेता की हालत स्थिर बनी हुई है. उन्होंने लोगों से अफवाह न फैलाने का भी आग्रह किया.  टीम ने एक बयान में कहा, "धर्मेंद्र की हालत स्थिर है और वे निगरानी में हैं. आगे अपडेट उपलब्ध होने पर साझा किए जाएंगे. कृपया उनके स्वास्थ्य के बारे में झूठी अफवाहें न फैलाएं. सभी से अनुरोध है कि उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करें और परिवार के निजता का सम्मान करें."

इससे पहले, सोमवार शाम को धर्मेंद्र के बेटे अभिनेता सनी देओल और बॉबी देओल उनसे मिलने गए. बॉलीवुड के एक और सुपरस्टार सलमान खान भी भारी सुरक्षा के साथ अस्पताल पहुंचे. बॉलीवुड के मेगास्टार शाहरुख खान भी दिग्गज अभिनेता के भर्ती होने के बाद उनसे मिलने दक्षिण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचे. उनकी रोल्स-रॉयस कलिनन ब्लैक बैज कार अस्पताल पहुंचती देखी गई. अभिनेता के बड़े बेटे आर्यन खान भी उनके साथ दिग्गज अभिनेता से मिलने गए.

धर्मेंद्र, को  वेंटिलेटर पर रखा गया था,उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ थी. धर्मेंद्र बॉलीवुड के सबसे स्थायी और प्रिय सितारों में से एक हैं. उनका जन्म 1935 में पंजाब में हुआ था और उन्होंने 1960 के दशक की शुरुआत में एक प्रतिभा खोज प्रतियोगिता के माध्यम से अपने करियर की शुरुआत की. 1950 के दशक  में फिल्मफेयर पत्रिका ने बिमल रॉय प्रोडक्शंस के साथ मिलकर हिंदी सिनेमा के लिए नए चेहरे खोजने के लिए एक राष्ट्रव्यापी प्रतिभा प्रतियोगिता का आयोजन किया.

धर्मेंद्र ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और 1958 में अपने आकर्षक रूप और स्वाभाविक आकर्षण के कारण विजेता चुने गए. इस जीत ने उनके लिए फिल्म इंडस्ट्री के द्वार खोल दिए. अपने आकर्षक रूप, भावनात्मक गहराई और सहज स्क्रीन उपस्थिति के कारण वे जल्द ही प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंच गए. 

