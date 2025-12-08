विज्ञापन

धर्मेंद्र के जन्मदिन पर बेटे सनी देओल ने शेयर किया पापा का ये खूबसूरत वीडियो, बोले- पापा हमेशा मेरे साथ, मेरे अंदर हैं

धर्मेंद्र बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों में से एक थे. अगर वह हमारे बीच होते तो अपना 90वां जन्मदिन मनाते. धर्मेंद्र का जन्मदिन 8 दिसंबर को होता है. इस मौके पर उनके फैंस सहित करीबी और परिवारवाले उन्हें याद कर रहे हैं.

नई दिल्ली:

धर्मेंद्र बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों में से एक थे. अगर वह हमारे बीच होते तो अपना 90वां जन्मदिन मनाते.  धर्मेंद्र का जन्मदिन 8 दिसंबर को होता है. इस मौके पर उनके फैंस सहित करीबी और परिवारवाले उन्हें याद कर रहे हैं. बेटी ईशा देओल ने सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र के लिए खास पोस्ट लिखा. बहन ईशा के बाद अब सनी देओल ने भी धर्मेंद्र को याद किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर दिग्गज एक्टर का अनसीन वीडियो शेयर कर इमोशनल पोस्ट लिखा है. 

धर्मेंद्र के लिए क्या बोले सनी देओल

बेटे सनी देओल ने पापा को बहुत भावुक श्रद्धांजलि दी. सनी ने सोशल मीडिया पर एक खूबसूरत वीडियो शेयर किया, जिसमें बाप-बेटे पहाड़ों के बीच शांतिपूर्वक नजारा देखते नजर आ रहे हैं. इसके साथ सनी देओल ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, “आज मेरे पापा का जन्मदिन है. पापा हमेशा मेरे साथ हैं, मेरे अंदर हैं. लव यू पापा. मिस यू.” सनी देओल का यह पोस्ट देखते ही फैंस की आंखें नम हो गईं. कमेंट सेक्शन में ढेर सारी भावुक प्रतिक्रियाएं आईं. किसी ने लिखा, “पापाजी को आज उनकी 90वीं सालगिरह पर बहुत याद कर रहे हैं”, तो किसी ने कहा, “वो हमेशा हमारे दिल में जिंदा रहेंगे.”

ईशा देओल ने धर्मेंद्र के लिए लिखा पोस्ट

सुबह-सुबह ही धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल ने भी पापा की 90वें जन्मदिन पर याद किया. ईशा ने कई पुरानी और प्यारी तस्वीरें शेयर कीं और एक बहुत गहरा संदेश लिखा. उसमें उन्होंने कहा, “मेरे प्यारे पापा को… हमारा वो वादा, सबसे मजबूत रिश्ता… हर जन्म में, हर लोक में, उससे भी परे… हम हमेशा साथ हैं पापा. चाहे स्वर्ग हो या धरती, हम एक हैं. अभी के लिए मैंने आपको बहुत प्यार से, बहुत नाजुक तरीके से अपने दिल के सबसे अंदर छुपा लिया है… ताकि इस जन्म में हमेशा साथ लेकर चल सकूं.” दोनों भाई-बहन की इन पोस्ट्स ने फैंस को फिर से धर्मेंद्र की यादों में डुबो दिया. लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं और लीजेंड को प्यार और सम्मान भेज रहे हैं. 

