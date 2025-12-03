विज्ञापन

सनी देओल का असली नाम क्या है? नाम बदलकर सुपरस्टार बने धर्मेंद्र के बड़े बेटे

सनी देओल का असली नाम क्या है, क्यों बदला गया, उनका धमाकेदार करियर कैसा रहा और किससे जुड़े उनके चर्चित अफेयर? देओल परिवार, नाम बदलने की वजह और आने वाले प्रोजेक्ट्स तक, पढ़िए सनी देओल की पूरी दिलचस्प कहानी.

सनी देओल का असली नाम क्या है?
नई दिल्ली:

बॉलीवुड में दमदार डायलॉग, भारीभरकम एक्शन और देसी एटिट्यूड की बात हो तो सनी देओल का नाम सबसे पहले आता है. थिएटर में सीटियां बजवाने वाले इस स्टार ने अपनी दमदार एक्टिंग से लाखों दिल जीते हैं. लेकिन दिलचस्प बात ये है कि सनी देओल उनका असली नाम नहीं है. उनका जन्म अजय सिंह देओल नाम से हुआ था. उनके पिता धर्मेंद्र ने ही उन्हें ये नाम दिया था, लेकिन फिल्मों में आने से पहले उन्होंने अजय सिंह देओल को बदलकर ‘सनी देओल' कर दिया क्योंकि सनी उनका बचपन का निकनेम था और स्क्रीन पर सुनने में ज्यादा कैची लगता था.

सनी देओल की फैमिली में कौन कौन हैं

सनी देओल एक ऐसे परिवार से आते हैं जहां फिल्में सिर्फ करियर नहीं, बल्कि विरासत हैं. उनके पिता धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा के आइकॉनिक सुपरस्टार रहे हैं. मां प्रकाश कौर लाइमलाइट से दूर रहते हुए भी परिवार की रीढ़ बनी रहीं. छोटे भाई बॉबी देओल बॉलीवुड के साथ साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नई पहचान बना चुके हैं. वहीं उनकी सौतेली मां हेमा मालिनी, बहनें ईशा देओल और अहाना देओल भी इंडस्ट्री की जानी-मानी हस्तियां हैं. यानी देओल परिवार पूरी तरह स्टार-पावर से भरा है.

सनी देओल की फिल्मों का रिकॉर्ड

1983 में बेताब से एक्टिंग की शुरुआत करते हुए सनी देओल ने पहली ही फिल्म में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा दी. इसके बाद उनकी फिल्मोग्राफी सुपरहिट्स से भरी रही. घायल, बॉर्डर, घातक, दामिनी, और गदर जैसी फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड का सबसे दमदार एक्शन हीरो बना दिया. उनका आइकॉनिक डायलॉग 'ये ढाई किलो का हाथा' आज तक फैंस की जुबान पर है. उनकी ईमानदार एक्टिंग और सच्ची इमोशन ने उन्हें बाकी स्टार्स से हमेशा अलग बनाए रखा है.

अफेयर्स को लेकर सुर्खियों में रहे सनी देओल

सनी देओल की पर्सनल लाइफ हमेशा फिल्मों जैसी ही चर्चा में रही है. खासकर डिंपल कपाड़िया के साथ उनका रिश्ता बॉलीवुड की सबसे वायरल और रहस्यमयी कहानियों में से एक माना जाता है. दोनों को कई बार साथ देखा गया, और सालों तक उनकी केमिस्ट्री इंडस्ट्री की हॉट टॉपिक बनी रही. हालांकि सनी ने अपनी निजी जिंदगी को हमेशा प्राइवेट रखने की कोशिश की.

2026 में सनी देओल की आ रही हैं ये फिल्में

गदर 2 की ऐतिहासिक सफलता के बाद सनी देओल अब अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर और भी ज्यादा चर्चा में हैं. पहली फिल्म बॉर्डर 2 है, जो 22 जनवरी 2026 को रिलीज होगी और इसमें सनी के साथ दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन, अहान शेट्टी और सोनम बाजवा जैसे बड़े सितारे नजर आएंगे. दूसरी फिल्म गबरू है, जो 13 मार्च 2026 को थिएटर्स में दस्तक देगी. एक फिल्म में सनी फौजी के दमदार रोल में दिखेंगे और दूसरी में उनका एक नया पावरफुल अवतार देखने को मिलेगा, जिससे 2026 सनी देओल फैंस के लिए सुपर एक्साइटिंग होने वाला है.

