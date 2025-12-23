कार्तिक आर्यन ने किया सनी देओल और दिव्या भारती के गाने का नाश, सुन लोग बोले- ये क्या बकवास है

कार्तिक आर्यन की साल 2025 की एकमात्र रोमांटिक ड्रामा फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरा 25 दिसंबर को क्रिसमस के खास मौके पर रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म में वह अनन्या पांडे संग रोमांस करते नजर आएंगे. फिल्म का ट्रेलर और गाने पहले ही छा चुके हैं. लेकिन अब फिल्म से आया एक और गाना लोगों के गले से नीचे नहीं उतर रहा है. दरअसल, यह रीमिक्स गाना 90 के दशक का पॉपुलर सॉन्ग सात समंदर का रीमिक्स है. तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी में कार्तिक और अनन्या के नए गाने 'सात समंदर' का रीमिक्स वर्जन सुनने के बाद लोगों के कानों में दर्द हो रहा है.

गाना सात समंदर 2.0 निकला फ्लॉप

सॉन्ग सात समंदर सनी देओल, दिव्या भारती, चंकी पांडे, नसरुद्दीन शाह स्टारर फिल्म विश्वात्मा (1992) का गाना है, जो आज भी बहुत पॉपुलर है. सॉन्ग सात समंदर को साधना सरगम ने अपनी मीठी आवाज दी थी और अब इसके रीमिक्स की बात करें तो इसे करण नवानी ने गाया है. सात समंदर 2.0 यह एक मेल वर्जन सॉन्ग है, लेकिन लोगों को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है. नया गाना पुराने वाले के आगे बहुत स्लो और बहुत बोरिंग है. इसे सुनने के बाद लोगों को गुस्सा भी आ रहा है. उन्होंने कहा कि यह क्या बिमारी बना डाला है. सोशल मीडिया पर वायरल इस गाने पर लोगों के नेगेटिव कमेंट्स की बाढ़ आ गई है.



गाना सुन लोगों ने पकड़ा माथा

गाने सात समंदर 2.0 पर एक यूजर ने लिखा है, यह क्या बिमारी है'. दूसरा यूजर लिखता है, पूरा मूड खराब कर दिया'. तीसरे ने लिखा है, इससे अच्छा तो मैं नेहा कक्कड़ का लॉली पोप गाना सुन लूंगा'. चौथा यूजर लिखता है, भाई क्यों एक और गाना बर्बाद कर दिया'. एक और अन्य ने लिखा है, 'एक और यादगार गाना बॉलीवुड ने बर्बाद कर दिया'. छठा यूजर लिखता है, इतने एनर्जेटिक गाने को चूस डाला है'. वहीं, कमेंट बॉक्स में कई यूजर्स ने भद्दी-भद्दी गालियां भी लिखी हैं. बता दें, इस फिल्म का निर्देशन समीर विद्वांस ने किया है और करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन तले इसे बनाया गया है. फिल्म में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे लीड रोल में हैं और जैकी श्रॉफ, नीना गुप्ता और टीकू तलसानिया सपोर्टिंग रोल में दिखेंगे.