सनी देओल ने 10 साल में दी 13 फ्लॉप, फिर आई वो फिल्म जिसने लौटाया स्टारडम, बॉक्स ऑफिस पर कमाए 600 करोड़

बॉलीवुड एक्टर सनी देओल का जब भी नाम आता है तो सबसे पहले लोगों को गदर का डायलॉग याद आते हैं. गदर के बाद सनी देओल हर जगह छा गए थे. आज भी गदर लोगों की सनी की फेवरेट फिल्मों में से एक है. सनी देओल के लिए लोग दीवाने हैं. सनी देओल के करियर के 10 साल बहुत मुश्किल रहे हैं. 2013 से लेकर 2022 तक उनकी 13 फिल्में फ्लॉप रही हैं. उनका फिल्मी करियर डूब गया था मगर फिर 2023 में सनी देओल गदर 2 लेकर आए और उनकी किस्मत पूरी तरह से बदल गई. सनी देओल की गदर 2 सिनेमाघरों में 11 अगस्त 2023 को रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ डाले थे.

10 सालों में दी 13 फ्लॉप फिल्में

सनी देओल के करियर का सबसे खराब फेज 2013 से रहा है. इन सालों में उनकी फिल्में कोई कमाल ही नहीं दिखा पाईं हर किसी को लगने लगा था कि उनका करियर खत्म हो चुका है. इन 10 सालों में सनी देओल की यमला पगला दीवाना 2, सिंह साहब द ग्रेट, ढिश्कियाऊं, आई लव न्यू ईयर, घायल वन्स अगेन, पोस्टर बॉयज, यमला पगला दीवाना- फिर से, मोहल्ला अस्सी, भाइयाजी सुपरहिट, ब्लैंक, पल पल दिल के पास, चुप आई थी. जिसमें से ज्यादातर फ्लॉप ही साबित हुई थीं. सनी देओल के फैंस भी उनकी फिल्मों से निराश होने लगे थे.



Two years passed so fast .. still gadar creating gadar all over .. #gadar2 a movie of people .. loved 🥰 by every one .. congratulations 🥂 audiences..

I knw u all are waiting for gadar3 .. magar aapke liye phir itihaas banana hai toh ishwar ki kripa aur samay chahiye .. so pls… pic.twitter.com/5olbCvNeea — Anil Sharma (@Anilsharma_dir) August 11, 2025

गदर 2 ने कमाए 600 करोड़

सनी देओल की गदर 2 जैसे ही आई किसी ने सोचा नहीं था ये बॉक्स ऑफिस पर इतना धमाल मचा देगी. फिल्म की पुरानी ही स्टार कास्ट थी. सनी देओल के साथ अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा लीड रोल में नजर आए थे. गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर 691.08 करोड़ का बिजनेस किया था. वहीं इंडिया के कलेक्शन की बात करें तो ये 525.45 करोड़ था. खास बात ये है कि गदर 2 लंबे समय तक सिनेमाघरों पर टिकी रही थी.