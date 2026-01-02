धर्मेंद्र की किस फिल्म को देखने के बाद सनी देओल ने बॉर्डर में किया था काम? घर कब आओगे के लॉन्च पर किया खुलासा

फिल्म ‘बॉर्डर 2' के म्यूजिक लॉन्च इवेंट के दौरान सनी देओल ने एक ऐसा खुलासा किया, जिसने सभी को भावुक कर दिया. जैसलमेर में आयोजित इस खास इवेंट में सनी देओल ने बताया कि उन्होंने अपने पिता धर्मेंद्र की फिल्म ‘हकीकत' देखने के बाद ही फिल्म ‘बॉर्डर' में काम करने का फैसला किया था. धर्मेंद्र की यह फिल्म साल 1964 में रिलीज हुई थी, जिसे भारतीय सिनेमा की सबसे यादगार वॉर फिल्मों में गिना जाता है. इस फिल्म में प्रिया राजवंश, विजय आनंद, संजय खान और सुधीर अहम भूमिकाओं में नजर आए थे.

जैसलमेर में हुआ इवेंट

जैसलमेर में हुए इस म्यूजिक लॉन्च इवेंट में फिल्म ‘बॉर्डर 2' की पूरी स्टारकास्ट मौजूद रही. फिल्म में इस बार सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी नजर आएंगे. वहीं फीमेल कास्ट में सोनम बाजवा, मेधा राणा और मोना सिंह अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगी. फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह कर रहे हैं. इवेंट के दौरान फिल्म का नया गाना ‘घर कब आओगे' लॉन्च किया गया, जिसे रिलीज होते ही मिलियन व्यूज मिल गए. यह गाना साल 1997 में आई फिल्म ‘बॉर्डर' के आइकॉनिक सॉन्ग ‘संदेसे आते हैं' की याद दिलाता है और फैंस को गहराई से जोड़ता है.

इमोशनल हुए सनी देओल

म्यूजिक लॉन्च के दौरान सनी देओल काफी इमोशनल नजर आए. उन्होंने ज्यादा कुछ बोलने से बचते हुए कहा, "मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता, मेरा दिमाग हिला हुआ है". इसके बाद उन्होंने 'भारत माता की जय' कहा और मंच से चले गए. बताया जा रहा है कि हालिया पारिवारिक कारणों की वजह से सनी देओल काफी भावुक थे, जिसकी झलक इस इवेंट में साफ दिखी.

'घर कब आओगे' के बाद लोगों ने सीरियसली लिया- सोनू निगम

इस मौके पर गाने के सिंगर सोनू निगम भी मौजूद रहे. उन्होंने अपने करियर को याद करते हुए कहा कि करीब 30 साल पहले वह कई गाने गा चुके थे, लेकिन उस दौर में उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जाता था. सोनू निगम के मुताबिक, 'घर कब आओगे; जैसे गानों के बाद ही लोगों ने उन्हें एक सीरियस सिंगर के तौर पर पहचानना शुरू किया. 'बॉर्डर 2' का यह गाना और उससे जुड़ी भावनाएं अब फिल्म को लेकर दर्शकों की एक्साइटमेंट को और भी बढ़ा रही हैं.