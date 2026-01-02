विज्ञापन

वरुण के जज्बात, सनी का पुराना अंदाज, दिलजीत का देश प्रेम...बॉर्डर 2 का 'घर कब आओगे' गाना रिलीज

फिल्म ‘बॉर्डर 2’ का इंतजार कर रहे फैंस के लिए मेकर्स ने एक बड़ा सरप्राइज दिया है. सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी स्टारर इस फिल्म का नया गाना ‘घर कब आओगे’ अब ऑफिशियली म्यूजिक वीडियो के साथ रिलीज कर दिया गया है

Read Time: 3 mins
Share
वरुण के जज्बात, सनी का पुराना अंदाज, दिलजीत का देश प्रेम...बॉर्डर 2 का 'घर कब आओगे' गाना रिलीज
बॉर्डर 2 का गाना घर कब आओगे का म्यूजिक वीडियो रिलीज
नई दिल्ली:

फिल्म ‘बॉर्डर 2' का इंतजार कर रहे फैंस के लिए मेकर्स ने एक बड़ा सरप्राइज दिया है. सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी स्टारर इस फिल्म का नया गाना ‘घर कब आओगे' अब ऑफिशियली म्यूजिक वीडियो के साथ रिलीज कर दिया गया है. गाना रिलीज होते ही सोशल मीडिया और यूट्यूब पर छा गया है और कुछ ही घंटों में इसे लाखों व्यूज मिल चुके हैं. यह गाना साल 1997 में आई सुपरहिट वॉर फिल्म ‘बॉर्डर' के आइकॉनिक गाने ‘संदेसे आते हैं' की यादें ताजा कर देता है. पुराने गाने की एक बेहद इमोशनल लाइन “चिट्ठी आती है… घर कब आओगे” से ही इस नए वर्जन का टाइटल लिया गया है. यही वजह है कि गाना सुनते ही लोगों को पुरानी ‘बॉर्डर' का एहसास फिर से होने लगा है.

‘घर कब आओगे' को कई दिग्गज सिंगर्स ने मिलकर आवाज दी है. इस गाने में रूप कुमार राठौड़, सोनू निगम, अरिजीत सिंह, विशाल मिश्रा और दिलजीत दोसांझ की आवाज सुनाई देती है, जो इसे और भी खास बनाती है. गाने के ओरिजिनल लिरिक्स जहां जावेद अख्तर ने लिखे थे, वहीं इस बार उन्हें नए दौर के हिसाब से मनोज मुंतशिर ने दोबारा लिखा है. शब्दों में वही दर्द, वही इंतजार और वही देशभक्ति की भावना साफ नजर आती है.

म्यूजिक वीडियो रिलीज से पहले इसका ऑडियो वर्जन सामने आया था, जो इंस्टाग्राम पर तेजी से ट्रेंड करने लगा था. गाने की लॉन्चिंग के लिए मेकर्स ने जैसलमेर में एक खास इवेंट रखा, जिसमें सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और फिल्म की पूरी टीम मौजूद रही. इस मौके पर स्टार्स ने गाने और फिल्म को लेकर अपनी एक्साइटमेंट भी शेयर की.

साल 1997 में रिलीज हुई ‘बॉर्डर' को जेपी दत्ता ने डायरेक्ट किया था और यह फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे यादगार वॉर फिल्मों में गिनी जाती है. वहीं ‘बॉर्डर 2' की डायरेक्शन की जिम्मेदारी इस बार अनुराग सिंह ने संभाली है. नया गाना देखकर फैंस का कहना है कि फिल्म एक बार फिर देशभक्ति और इमोशन का वही पुराना जादू दोहराने वाली है, जिसने 29 साल पहले पूरे देश को भावुक कर दिया था.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Border 2, Ghar Kab Aaoge, Border 2 Song Ghar Kab Aaoge, Ghar Kab Aaoge Video Release, Sunny Deol, Varun Dhawan, Diljit Dosanjh, Ahaan Shetty
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com