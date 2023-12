रात में नशे में धुत बीच सड़क पर लड़खड़ाते नजर आए सनी देओल, जानें क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई

रात में नशे में धुत बीच सड़क पर लड़खड़ाते नजर आए सनी देओल

Sunny Deol Drunk On Middle Of The Road At Night Video Viral: इस साल सनी देओल ने गदर 2 की शानदार कमाई के साथ बड़े पर्दे पर फिर से वापसी कर ली है. उनकी इस फिल्म को पूरे भारत में खूब पसंद किया गया. गदर 2 सनी देओल की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. इस बीच दिग्गज एक्टर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देख लोग सनी देओल की शराब के नशे में बता रहे हैं. वह मुंबई की सड़कों पर लड़खड़ाते दिख रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सनी देओल के नशे में होने के वीडियो की सच्चाई.