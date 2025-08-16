विज्ञापन

राजेश खन्ना ने डिंपल से पहले इस एक्ट्रेस के मांग में भरी थी सिंदूर, हुई थी सीक्रेट वेडिंग, बोलीं- मुझे उनके चौथा में जाने से रोका

हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले राजेश खन्ना का करियर जितना चमकदार रहा, उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही विवादों और उतार-चढ़ाव से भरी रही. डिंपल कपाड़िया से उनकी शादी, फिर अलगाव और बाद के रिश्ते हमेशा चर्चा में रहे.

राजेश खन्ना ने मेरे साथ सीक्रेट शादी की थीः अनीता आडवाणी
हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले राजेश खन्ना का करियर जितना चमकदार रहा, उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही विवादों और उतार-चढ़ाव से भरी रही. डिंपल कपाड़िया से उनकी शादी, फिर अलगाव और बाद के रिश्ते हमेशा चर्चा में रहे. अब अनिता आडवाणी ने एक बड़ा दावा किया है जिसने सबको हैरान कर दिया है. अनीता का कहना है कि वह सिर्फ राजेश खन्ना के साथ रिलेशनशिप में ही नहीं थीं बल्कि दोनों ने शादी भी की थी. उनके मुताबिक, "एक रात घर के मंदिर में सीक्रेट सेरेमनी हुई. उन्होंने मेरे लिए गोल्ड और ब्लैक बीड्स वाला मंगलसूत्र बनवाया था. उन्होंने मुझे वो मंगलसूत्र पहनाया और फिर मेरे बालों में सिंदूर लगाया. इसके बाद बोले, आज से तुम मेरी जिम्मेदारी हो. यही हमारी शादी थी".

डिंपल से पहले ही उनकी लाइफ में आई थीं अनीता

अनीता ने यह भी बताया कि उनका रिश्ता राजेश खन्ना से डिंपल से मिलने से पहले ही शुरू हो गया था. लेकिन उस वक्त वह बहुत छोटी थीं और शादी नहीं कर सकीं. बाद में वह जयपुर लौट गईं. दरअसल, अनीता को उनके आखिरी वक्त और अंतिम संस्कार से पूरी तरह दूर रखा गया. उन्होंने बताया, "मुझे राजेश खन्ना की चौथा में जाने से रोक दिया गया. वहां बाउंसर खड़े किए गए थे. दोस्तों ने कहा कि अगर मैं जाऊंगी तो मुझे अंदर नहीं जाने देंगे. यहां तक कि किसी ने मुझे सलाह दी कि मैं कैमरा लेकर जाऊं और रिकॉर्ड करूं. लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकती थी. वो दिन मेरे लिए बेहद दर्दनाक था".

अनीता ने बताया कि राजेश खन्ना के निधन के बाद चौथे की रस्म में उनके लिए सीट तक रिजर्व न रखने के निर्देश थे और फैमिली के लोग वकील से कह रहे थे कि मुझे 'हैंडल' किया जाए. वह रोते हुए बोलीं, "मैं कभी भी वहां जाकर सीन नहीं करती. यह सब मेरे सम्मान के खिलाफ था. लेकिन उन्होंने जो किया, वह भी उनके सम्मान से नीचे था". राजेश खन्ना के अंतिम संस्कार के वक्त भी विवाद हुआ. अनीता ने उनकी शव वाले वाहन में चढ़ने की कोशिश की लेकिन फैमिली ने उन्हें तुरंत नीचे उतार दिया.

सुपरस्टार की मौत के बाद परिवार के खिलाफ किया केस

अनीता का कहना है कि वह करीब आठ साल तक राजेश खन्ना के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहीं. खुद को उन्होंने उनकी "सरोगेट वाइफ" कहा और बताया कि वह उनके मशहूर बंगले आशीर्वाद का मैनेजमेंट करती थीं, उनकी तबीयत का ख्याल रखती थीं और करवाचौथ जैसे व्रत भी करती थीं.

राजेश खन्ना का निधन 2012 में हुआ. इसके बाद अनीता ने उनके परिवार के खिलाफ केस किया, जिसमें उन्होंने मेंटेनेंस और अपने रिश्ते की मान्यता मांगी. हालांकि लीगल तौर पर राजेश खन्ना हमेशा डिंपल कपाड़िया के पति ही रहे क्योंकि दोनों का तलाक कभी नहीं हुआ था. यही वजह रही कि अनीता की शादी को कानूनी मान्यता नहीं मिल सकती थी.

