विज्ञापन

स्वतंत्रता दिवस पर सनी देओल की बॉर्डर 2 की रिलीज डेट का ऐलान, लिखा- हिंदुस्तान के लिए लड़ेंगे...

सनी देओल की बॉर्डर 2 की रिलीज डेट का ऐलान नए पोस्टर के साथ 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन किया गया है.

Read Time: 2 mins
Share
स्वतंत्रता दिवस पर सनी देओल की बॉर्डर 2 की रिलीज डेट का ऐलान, लिखा- हिंदुस्तान के लिए लड़ेंगे...
बॉर्डर 2 जनवरी 2026 में होगी रिलीज
नई दिल्ली:

15 अगस्त को पूरा भारत स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. इस मौके पर सोशल मीडिया के जरिए सेलेब्स भी फैंस को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं. लेकिन इसी बीच सनी देओल के फैंस के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है. दरअसल, सनी देओल की मचअवेटेड फिल्म बॉर्डर 2 की रिलीज डेट सामने आ गई है, जिसका ऐलान एक दमदार पोस्टर के साथ किया गया है. इस झलक को देखने के बाद फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. वहीं बेसब्री से फिल्म के रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं.

बॉर्डर 2 की रिलीज डेट का ऐलान

सनी देओल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक मोशन पिक्चर शेयर किया, जिसमें बॉर्डर 2 की रिलीज डेट 22 जनवरी 2026 बताई गई है. वहीं इसके साथ एक्टर ने कैप्शन में लिखा, हिंदुस्तान के लिए लड़ेंगे, फिर एक बार. बॉर्डर 2 22 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में आ रही है. इस पोस्टर को शेयर करने के बाद फैंस ने हार्ट और फायर इमोजी की बहार कमेंट सेक्शन में लगा दी है. 

Latest and Breaking News on NDTV

गौरतलब है कि फिल्म 'बॉर्डर 2' के निर्देशक अनुराग सिंह हैं और इसका निर्माण गुलशन कुमार और टी-सीरीज के बैनर तले हो रहा है. 'बॉर्डर 2' जेपी दत्ता की 1997 की ब्लॉकबस्टर 'बॉर्डर' का सीक्वल है, जो 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध पर आधारित फिल्म थी. उसमें सनी देओल, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, अक्षय खन्ना, सुदेश बेरी, पुनीत इस्सर, कुलभूषण खरबंदा, तब्बू, राखी गुलजार, पूजा भट्ट और शरबानी मुखर्जी लीड रोल में थे. वहीं 'बॉर्डर 2' में सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी भी हैं. इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटमेंट है. जहां वरुण धवन, सनी देओल और दिलजीत दोसांझ फिल्म की शूटिंग पूरी कर चुके हैं तो वहीं पोस्ट प्रोडक्शन वर्क चल रहा है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sunny Deol, Border 2 Release Date, 15 August, Independence Day, Border 2 Releasing On 22 Jan, Jan Releases
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com