इस दिन इस समय आ रहा है सनी देओल की बॉर्डर 2 का टीजर, फैंस बोले- वक्त कैसे कटेगा अब

बॉर्डर 2 2026 की मचअवेटेड फिल्मों में से एक है, जिसमें सनी देओल के अलावा दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन, अहान शेट्टी, मेधा राणा, मोना सिंह और सोनम बाजवा जैसे सितारे नजर आने वाले हैं. इस फिल्म के साथ एक बार फिर सनी देओल बड़े पर्दे पर नजर आएंगे, जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार है. इसी बीच मेकर्स ने बॉर्डर 2 का नया पोस्टर शेयर किया है, जिसमें सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी सिंगल फ्रेम में नजर आ रहे हैं. इसके साथ ही मेकर्स ने फैंस को बताया कि बॉर्डर 2 का अचअवेटेड टीजर 16 दिसंबर यानी विजय दिवस को आएगा.

पोस्टर में सभी अपना अलग जोश दिखा रहे हैं, सनी अपने आइकॉनिक, जंग में माहिर अवतार में, वरुण ड्यूटी पर पक्के इरादे के साथ, दिलजीत लड़ाई के बीच में मजबूती और अहान शेट्टी बोल्ड, जवानी वाली हिम्मत दिखाते हुए नजर आ रहे हैं. इस पोस्टर के साथ कैप्शन में लिखा, "विजय दिवस का जोश, 1971 की जीत की याद, और साल का सबसे ग्रैंड टीजर लॉन्च - एक साथ! 🇮🇳 #Border2 का टीजर 16 दिसंबर को दोपहर 1:30 PM IST पर आएगा. सिनेमाघरों में 23 जनवरी 2026 को रिलीज होगी."

सनी देओल की अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो उनकी आगामी फिल्म 'बॉर्डर 2' एक्शन वॉर ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन अनुराग सिंह कर रहे हैं. यह फिल्म 1999 के कारगिल युद्ध पर आधारित है, जबकि 1997 की मूल ‘बॉर्डर' फिल्म 1971 के लोंगेवाला युद्ध पर थी. 'बॉर्डर 2' को भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जे.पी. दत्ता और निधि दत्ता प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसे गुलशन कुमार और टी-सीरीज के साथ जे.पी. फिल्म्स प्रस्तुत करेगा.

गौरतलब है कि 24 नवंबर को सनी देओल के पिता और सुपरस्टार धर्मेंद्र का निधन हो गया था, जिसके बाद अब एक्टर बॉर्डर 2 के प्रमोशन में हिस्सा लेंगे या नहीं यह अभी तय नहीं है.