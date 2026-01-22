धुरंधर के बाद अब 'बॉर्डर 2' भी अरब देशों में नहीं होगी रिलीज, सनी देओल की फिल्म पर लगा बैन- पढ़ें डिटेल्स

Border 2 Banned in Gulf Countries: बॉर्डर 2 को लेकर काफी बज बना हुआ है. फिल्म की एडवांस बुकिंग भी जबरदस्त तरीके से हो रही है, जिसे देखते हुए यह 2026 की पहली बड़ी रिलीज मानी जा रही है. हालांकि, अब एक नई रिपोर्ट बताती है कि आदित्य धर की धुरंधर की तरह बॉर्डर 2 भी खाड़ी देशों में रिलीज नहीं होगी. ये खबर निर्माताओं के लिए झटका मानी जा रही है. बॉलीवुड हंगामा के अनुसार, "बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और UAE बॉर्डर 2 को रिलीज नहीं करेंगे". और क्या कुछ कहा गया है इस रिपोर्ट में चलिए आपको बताते हैं.

आगे कहा गया है, "पिछले कुछ सालों से देखा गया है कि 'एंटी-पाकिस्तान' कंटेंट वाली फिल्मों को इस बेल्ट में रिलीज नहीं किया जाता है. फिर भी, बॉर्डर 2 की टीम ने कोशिश की और दुख की बात है कि उनकी कोशिशें बेकार गईं. रिलीज के लिए एक दिन बचा है और उम्मीद अभी भी है कि वे फिल्म को पास कर देंगे, हालांकि इसकी उम्मीद बहुत कम लगती है".

सोर्स ने आगे कहा, "हाल ही में, धुरंधर को भी उसी इलाके में रिलीज नहीं करने दिया गया. हालांकि, बॉर्डर 2 के मेकर्स इस बात से परेशान नहीं हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर फिल्म देखने वालों के दिलों में उतर जाती है, तो इसके कलेक्शन की कोई लिमिट नहीं होगी. धुरंधर ने भी टिकट खिड़की पर बहुत अच्छा किया और UAE/GCC बेल्ट में रिलीज न होने से हुए नुकसान से कोई फर्क नहीं पड़ा. उम्मीद है, बॉर्डर 2 का भी यही हाल होगा".

ये फिल्में भी हो चुकी हैं खाड़ी देशों में बैन

यह पैटर्न दूसरे पॉलिटिकली सेंसिटिव बॉलीवुड टाइटल्स के अनुभवों को दिखाता है. स्काई फोर्स, द डिप्लोमैट, आर्टिकल 370 से लेकर टाइगर 3 तक, कई भारतीय फिल्मों को भारत-पाकिस्तान संबंधों या जियोपॉलिटिकल थीम को दिखाने की वजह से खाड़ी देशों में रिलीज में रुकावटों का सामना करना पड़ा है. हालात कुछ वैसे ही हैं जैसे ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टारर फाइटर के साथ हुआ था. GCC बेल्ट अक्सर भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ अपने संबंधों की वजह से एंटी-पाकिस्तानी कंटेंट वाली फिल्में रिलीज करने से बचता रहा है.

बॉर्डर 2 के बारे में

अनुराग सिंह डायरेक्टेड, बॉर्डर 2 को भूषण कुमार, कृषा कुमार, जेपी दत्ता और निधि दत्ता ने प्रोड्यूस किया है. इस फिल्म में सनी देओल बॉर्डर फ्रेंचाइजी में वापसी कर रहे हैं, उनके साथ वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ भी हैं. कास्ट में मोना सिंह, मेधा राणा, सोनम बाजवा और अन्या सिंह भी अहम भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

