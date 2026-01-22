बॉर्डर 2 के शूट के दौरान बिना सीट बेल्ट पहने गाड़ी चलाने नजर आए सनी देओल, बोले- सीट बेल्ट पहन लिया करो पाजी

सनी देओल अपनी जबरदस्त एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं. इन दिनों वो अपनी फिल्म बॉर्डर 2 को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. फिल्म का ट्रेलर और गाने सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं. ये फिल्म 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. फिल्म के शूट के दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो शूटिंग के दौरान डिफेंडर गाड़ी चला रहे हैं और उन्होंने सीट बेल्ट भी नहीं पहनी है. सीट बेल्ट न पहनने की वजह से सनी देओल को ट्रोल किया जा रहा है. लोग उन्हें सीट बेल्ट लगाने की सलाह दे रहे हैं.

ट्रोल हुए सनी देओल

गाड़ी चलाते हुए ये वीडियो सनी देओल ने खुद सोशल मीडिया पर शेयर किया था. वीडियो में वो आर्मी की ड्रेस पहने नजर आ रहे हैं और वो गाड़ी चला रहे हैं. इस वीडियो को देखकर कहा जा सकता है कि ये बॉर्डर 2 के सेट का वीडियो है. एक यूजर ने लिखा- सीट बेल्ट प्लीज, सीट बेल्ट सेफ्टी के लिए होता है, फाइन के लिए और फौजी भी इंसान होते हैं. वहीं दूसरे ने लिखा-सीट बेल्ट पहन लिया करो पाजी .

बॉर्डर 2 की बात करें तो ये फिल्म 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म में सनी देओल के साथ अहान शेट्टी, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ अहम किरदार निभाते नजर आएंगे. फिल्म को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है. फिल्म को लेकर लोगों में बहुत बज है. फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और इसी से ये अब तक 10 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है. बॉर्डर 2 जेपी दत्ता की 1977 में आई बॉर्डर का सीक्वल है. सालों बाद एक बार फिर बॉर्डर देखने के लिए लोग बहुत एक्साइटेड हैं. रिपब्लिक डे का इस फिल्म को बहुत फायदा होने वाला है.