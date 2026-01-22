यश चोपड़ा का पुनर्जन्म हैं आदिरा, रानी मुखर्जी ने करण जौहर से बताया क्यों आदित्य चोपड़ा से हुआ प्यार

बॉलीवुड की दमदार एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ने हाल ही में सिनेमा में अपने 30 साल पूरे किए. इस खास मौके पर उनके करीबी दोस्त और फिल्ममेकर करण जौहर ने एक इंटीमेट टॉक सेशन होस्ट किया, जिसमें रानी ने न सिर्फ अपने एक्टिंग करियर पर बात की, बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ, पति आदित्य चोपड़ा और बेटी आदिरा को लेकर भी कई दिल छू लेने वाले खुलासे किए. इस बातचीत ने दर्शकों को रानी की उस दुनिया की झलक दी, जो आमतौर पर कैमरों से दूर रहती है. रानी ने इस दौरान बताया कि उन्हें आदित्य चोपड़ा से क्यों प्यार हुआ.

आदित्य चोपड़ा से प्यार क्यों हुआ?

रानी मुखर्जी ने बताया कि उन्हें आदित्य चोपड़ा की सादगी और जमीन से जुड़ा स्वभाव सबसे ज्यादा पसंद आया. उन्होंने कहा, "आदित्य अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ही बेसिक और सिंपल हैं. यही उनकी सबसे प्यारी खूबी है". रानी ने आगे बताया कि वह खुद भी एक साधारण परिवार से आती हैं और आदित्य का अपने माता-पिता के प्रति सम्मान और उनका शांत स्वभाव उन्हें बहुत आकर्षित करता था. उन्होंने यह भी साफ कहा कि आदित्य ने कभी यश चोपड़ा के बेटे होने का घमंड नहीं दिखाया. रानी के मुताबिक, "अगर उनके अंदर जरा भी घमंड होता, तो शायद मैं कभी उनसे प्यार नहीं करती".

शादी की सीक्रेसी से डर गए थे करण जौहर

इस दौरान करण जौहर ने अपने मजेदार अंदाज में आदित्य चोपड़ा की प्राइवेसी को लेकर सख्ती का किस्सा भी सुनाया. करण ने कहा कि वह आदित्य से आज भी डरते हैं. उन्होंने बताया कि शादी के वक्त उन्हें साफ कहा गया था कि अगर शादी की कोई भी जानकारी लीक हुई, तो इसके जिम्मेदार वही होंगे. करण ने हंसते हुए बताया कि उन्होंने लोगों से झूठ कहा था कि वह मैनचेस्टर जा रहे हैं, जबकि असल में वह इटली शादी अटेंड करने गए थे. यहां तक कि एयरपोर्ट लाउंज में भी उनसे सवाल-जवाब हुए. करण बोले, "आज भी जब आदित्य मुझे फोन पर मेरा पूरा नाम लेकर बुलाते हैं, तो लगता है अब डांट पड़ने वाली है".

बेटी आदिरा की चिट्ठी ने किया इमोशनल

बातचीत के दौरान करण जौहर ने रानी को एक सरप्राइज दिया. उन्होंने रानी की बेटी आदिरा द्वारा लिखी गई एक चिट्ठी पढ़कर सुनाई. इस चिट्ठी में आदिरा ने अपनी मां को 'बहुत खूबसूरत', 'सबसे दयालु' और 'दिल से बहुत नरम' बताया. यह सुनकर रानी भावुक हो गईं और उनकी आंखें नम हो उठीं. इसके बाद आदिरा की पर्सनैलिटी पर बात हुई. करण ने बताया कि आदिरा को खाने का बहुत शौक है और वह अपने पिता की तरह ही फूड लवर हैं. उन्होंने लंदन का एक किस्सा शेयर किया, जहां आदिरा बड़े कॉन्फिडेंस के साथ फैंसी डिशेज के नाम बता रही थीं.

रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, "वह सच में यश चोपड़ा की पोती है. कई बार तो मुझे लगता है कि वह उनकी रीइन्कारनेशन है". रानी ने यह भी बताया कि आदिरा बहुत क्रिएटिव हैं, अच्छा लिखती हैं और शानदार कहानियां गढ़ती हैं.

