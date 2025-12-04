विज्ञापन

सनी देओल और बॉबी देओल पापा धर्मेंद्र के 90वें बर्थडे को मनाएंगे खास, फैंस का भी होगा खास वेलकम

अगर धर्मेंद्र आज हमारे बीच होते तो 8 दिसंबर को अपना 90वां जन्मदिन मनाते. लेकिन अब दिग्गज एक्टर के बेटे सनी देओल और बॉबी देओल ने उनके जन्मदिन को बड़ा और खास बनाने का फैसला किया है.

नई दिल्ली:

हिंदी सिनेमा मशहूर एक्टर धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे. उन्होंने बीते 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में अंतिम सांस ली. बुधवार को धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल और बॉबी देओल के साथ अन्य देओल परिवार ने हरिद्वार में उनका अस्थि विसर्जन किया. अगर धर्मेंद्र आज हमारे बीच होते तो 8 दिसंबर को अपना 90वां जन्मदिन मनाते. लेकिन अब दिग्गज एक्टर के बेटे सनी देओल और बॉबी देओल ने उनके जन्मदिन को बड़ा और खास बनाने का फैसला किया है. 

कैसे मनाएंगे 90वां जन्मदिन

8 दिसंबर को सनी देओल और बॉबी देओल पापा धर्मेंद्र का 90वां जन्मदिन उनके फार्म हाउस पर मनाएंगे. यह जन्मदिन धर्मेंद्र के फैंस के बीच मनाया जाएगा. लेजेंड देओल नाम के एक्स अकाउंट ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 8 दिसंबर को फैंस के साथ धर्मेंद्र जा का जन्मदिन मनाया जाएगा. देओल परिवार धरम पाजी के फैंस से मिलेगा. जन्मदिन मनाने की लोकेशन धर्मेंद्र का फार्म हाउस मालवली (लोनावाला) है. दोपहर 1 बजे यह सेलिब्रेशन शुरू होगा.फैंस को लाने और ले जाने के लिए लोनावाला से बसें मिलेंगी. एंट्री डायरेक्ट है. पास की जरूरत नहीं होगी. 

धर्मेंद्र का फिल्मी करियर

आपको बता दें कि धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा बड़े कलाकारों में से एक थे. धर्मेंद्र ने अपने करियर की शुरुआत साल 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से किया था. अपनी पहली ही फिल्म से धर्मेंद्र ने बड़े पर्दे पर छा गए थे. इसके बाद उन्होंने अनपढ़, बंदिनी, मेरा गांव मेरा देश, शोले, धरम-वीर, तहलका और अपने जैसी शानदार फिल्मों में काम किया. धर्मेंद्र ने अपने करियर में पुराने कलाकार बलराज साहनी, राज कपूर, संजीव कुमार, अमिताभ बच्चन और अमरीश पुरी के साथ काम किया था. इसके अलावा धर्मेंद्र आज की पीढ़ी के कलाकारों के साथ भी फिल्मों में नजर आए थे. उन्होंने रणबीर सिंह, शाहिद कपूर, आलिया भट्ट सहित अन्य कलाकारों के साथ काम किया था. 

